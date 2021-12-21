Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити»

Step Logic завершил строительство мультимедийного комплекса в межбашенном пространстве делового кластера «Сбербанк сити» на Кутузовском проспекте.

Межбашенное пространство объединяет вход в два офисных корпуса, где в общей сложности работает более 10 тыс. сотрудников. Пространство включает в себя вестибюли, входные группы, лифтовые, лестничные и эскалаторные холлы, зону ресепшн, магазины и кафе, переговорные, ресторан и рекреационную зону. Об этом CNews сообщили представители компании Step Logic.

Для организации персональной и коллективной работы сотрудников и партнеров банка, информирования посетителей о предложениях и услугах, трансляции корпоративного контента и создания акустического комфорта в помещениях все зоны были оборудованы современным комплексом мультимедийных систем.

Интерактивный LED-экран

Светодиодные экраны, интегрированные с единой системой распределения контента банка, являются частью оформления интерьеров и располагаются в местах наибольшей проходимости.

Центральный LED-экран оснащен набором датчиков для управления контентом жестами в нескольких режимах. Датчики реагируют как на нечеткие движения рук, например, при приближении ладони к экрану с изображением потока воды, картинка будет огибать ее, так и точные жесты, необходимые для проведения бизнес-презентаций: нажатие на гиперссылки, просмотр документов, увеличение или уменьшение контента.

Зона перед интерактивным LED-экраном также может использоваться для проведения презентаций с несколькими ведущими. Экран позволяет транслировать информацию от нескольких источников сигнала. Полученный контент размещается в произвольных окнах, объединенных фоновой картинкой. А для равномерного распределения звука пространство оснащено системой звукоусиления.

Для расширенных встреч, видеоконференций и семинаров в межбашенном пространстве оборудован модульный зал на 80 посадочных мест. При необходимости он трансформируется в несколько помещений, которые отделяются друг от друга звуконепроницаемыми перегородками. Каждый из модулей оснащен LED-экраном, в качестве дополнительных средств отображения используются дисплеи на мобильных стойках.

Модульный зал вместимостью до 80 человек

Комплекс мультимедийных систем зала перестраивается в зависимости от сценариев работы. Переключение режимов работы оборудования производится с сенсорной панели управления по заранее созданным шаблонам.

Для трансляции контента в режиме реального времени и телевизионной съемки в зале установлены профессиональные камеры с высоким разрешением, управление которыми осуществляется с операторского пульта.

Помещение оборудовано потолочными микрофонными массивами, поэтому применение персональных микрофонов не требуется.

Трансформация модульного зала в переговорную на 14 человек и брифинг-зал на 65 человек

Зона амфитеатра, предназначенная для проведения неформальных встреч, лекций, выступлений или презентаций, оснащена мобильными видеоэкранами, системой звукоусиления, высококачественными беспроводными микрофонами. В качестве громкоговорителей используются как динамики потолочного монтажа, так и подвесные, так как потолки пространства имеют разную высоту.

Зона амфитеатра

Для прямых трансляций или записи мероприятий предусмотрена профессиональная съемочная техника, обеспечена возможность документирования презентаций и ведения потоковой трансляции в реальном времени.

Интеграция мультимедийного комплекса модульного зала и амфитеатра с центральной системой синхронного перевода позволяет проводить мероприятия с привлечением иностранных спикеров и участников.

Зона амфитеатра

Благодаря многозонной системе аудиовещания воспроизводить контент, настраивать уровни звука и делать объявления с ресепшн можно как в каждой отдельной зоне, так и одновременно во всех помещениях межбашенного пространства.

Переговорная комната на 8 человек

Переговорные комнаты рассчитаны на проведение встреч и видеоконференций с численностью участников до 10 человек. Помещения оборудованы системами видеоконференцсвязи с трекинговыми камерами и микрофонами с низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов, средствами отображения информации, саундбаром, устройствами коммутации.

Переговорная комната на 6 человек

На столах расположены лючки с наиболее распространенными интерфейсами кабельных подключений для внешних устройств. Наряду с проводным подключением реализована возможность беспроводного соединения и передачи контента на видеопанели.

Управление мультимедийными системами осуществляется с сенсорной панели. С ее помощью можно включить или выключить оборудование, управлять комплексом видеоконференцсвязи, выбрать источники для показа презентаций, контролировать уровни громкости.

Сенсорная панель для бронирования переговорной комнаты

Вне переговорных размещены E-Ink экраны, интегрированные с единой системой бронирования. Панель не нуждается в подключении к ЛВС и электропитанию (время работы на заряде составляет до двух лет). Благодаря этому ее можно разместить на любой поверхности, в том числе стекле. При отмене или досрочном завершении встречи датчик присутствия автоматически меняет статус доступности помещения.

О компании Step Logic

Step Logic (step.ru) 29 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат - более 600 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими мировыми производителями: APC by Schneider Electric, Avaya, Check Point, Cisco Systems, Crestron, Dell Technologies, Extron, Fortinet, HPE, Huawei, IBM, Juniper Networks, Lenovo, Microsoft, Polycom, Unify и другие. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.