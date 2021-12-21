Запущена «Лаборатория инноваций Норбит»

Компания «Норбит» (входит в группу ЛАНИТ) запустила «Лабораторию инноваций Норбит». Эксперты лаборатории сосредоточат усилия на создании и развитии AI-технологий: компьютерном зрении, разработке робототехники для производственных предприятий и технологиях Big Data. Руководителем лаборатории инноваций стал Дмитрий Демидов, эксперт в области инноваций и искусственного интеллекта «Норбит». Об этом CNews сообщили представители ЛАНИТ.

По итогам 2020 г. компания «Норбит» вошла в Топ-7 лидеров российского рынка искусственного интеллекта по версии CNews. За прошедший год спрос на подобные решения вырос в несколько раз, что повлияло на создание специализированного бизнес-юнита.

Лаборатория инноваций разрабатывает собственные решения на базе искусственного интеллекта и внедряет проекты с их использованием. В продуктовом портфеле лаборатории решения для большинства отраслей: государственного сектора, ритейла, банков и промышленных предприятий. Наработки лаборатории будут встраиваться в технологические решения «Норбит» и ABC Consulting (ERP-, CRM-, SRM-, HR-системы и др.) и будут улучшать клиентский опыт от их использования.

«Наша цель – быстрое развитие и создание ключевых технологий на базе искусственного интеллекта. За 2022 г. мы планируем вырасти в два раза за счет новых проектов», – отметил Дмитрий Демидов, эксперт в области инноваций и искусственного интеллекта «Норбит».

О компании «Норбит»

Компания «Норбит» (входит в ГК ЛАНИТ) специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» обладает высшими партнерскими статусами отечественных и мировых вендоров SAP, Microsoft, «Террасофт», «1С», «1С-Битрикс», ОМП (ОС «Аврора») и QlikView.

«Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14,1 тыс. человек.

Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в Топ-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.