CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Модульбанк запустил сервис счет-ссылок и рекуррентных платежей для B2B

Модульбанк объявил о расширении возможностей оплаты в сегменте B2B с помощью инструментов, которые обычно применяются в B2C-оплатах. Это поможет предпринимателям сократить дебиторскую задолженность и просрочки в оплате товаров и услуг, считают в банке.

Теперь с помощью облачной «Модулькассы» и интернет-эквайринга можно быстро сформировать счет-ссылки для B2B-клиентов и подключать их к рекуррентным платежам.

Счёт-ссылку можно высылать клиентам на почту или через мессенджер, оплату по ней можно провести даже с карты физического лица. Рекуррентные платежи работают как автоматическое списание средств с расчетного счета клиента. Раз в месяц, когда приходит время оплачивать услуги, система автоматически списывает нужную сумму со счета клиента на расчетный счет предпринимателя. Это удобно, если у предпринимателя есть постоянные клиенты и фиксированные тарифы.

«Мы перенесли в B2B-модель, которая уже давно и успешно работает в e-com. Наше решение отлично подходит для автоматизации приема платежей от клиентов. Можно подключить клиента один раз и получать ежемесячно от него платеж — без просрочек, напоминаний, вовремя и нужную сумму», — сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК

Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

США готовятся запретить поставки смартфонов в Россию

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022