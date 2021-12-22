«Расчетные Решения» вошли в число победителей Программы «Развитие регионов. Лучшее для России»

В декабре 2021 в г. Сочи были названы победители пятой ежегодной Программы «Развитие регионов. Лучшее для России». Два проекта компании «Расчетные Решения» вошли в список лучших:

Проект «Социальный профиль гражданина Social ID» получил звание «Социальная программа года».

получил звание «Социальная программа года». Мобильное приложение «Мой транспорт» признано лучшим в номинации «Мобильное приложение года».

Программа «Развитие регионов. Лучшее для России» — это ежегодное событие, призванное выявлять наиболее эффективные практики и проекты, способствующие развитию экономики страны, и поддерживать партнерство бизнеса, общества и власти.

Ключевой темой Программы в 2021 году стал поиск решений, направленных на повышение качества жизни населения регионов как вклад в долгосрочное развитие региона.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «В этом году сразу два наших проекта — «Социальный профиль гражданина» и мобильное приложение «Мой транспорт» — стали победителями. Для нас большая гордость получить признание экспертного совета Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» за нашу работу в развитии цифровых сервисов, повышающих качество жизни людей, местных сообществ».