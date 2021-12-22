Разработка «КорКласса» получила поддержку РФРИТ

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) предоставил компании «КорКласс» грант на создание цифровой платформы управления информационной моделью города. Проект получил единогласное одобрение комитета по итогам конкурсного отбора РФРИТ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом CNews сообщили представители «КорКласса».

Разработчики «КорКласса» создадут новую ИТ-архитектуру и переработают принципы функционирования программного ядра аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это откроет возможности мультиотраслевого применения платформы в качестве базы для информационного взаимодействия и поддержки принятия решений на уровне муниципалитетов и регионов.

В заключении комиссии фонда по направлению «Новые производственные технологии» отмечено, что представленное решение обладает «инновационным потенциалом в силу сложности и многообразия решаемых задач». Эксперты подчеркивают, что разработка платформы позволит «создать на уровне города или региона единую эрготехническую систему».

«В первую очередь, задача нового релиза автоматизированной информационной системы CoreSoft.Region — стать основой для цифровой трансформации процессов, связанных с обеспечением безопасности населения и территории, что является целевой функцией “Безопасного города”. Во вторую — создать фундамент для развития цифровых сервисов умного города в государственном и муниципальном управлении, благоустройстве, здравоохранении, спорте и туризме», — отметил генеральный директор «КорКласса» Антон Гуренко.

Ключевыми преимуществами платформы станет удобство и гибкость настройки информационной модели: справочников и классификаторов, семантических связей, целевых показателей и другого функционала. Это позволит перейти от организации линейного реагирования на события к динамическому управлению городскими процессами, затрагивающими КПЭ органов власти, сферы ответственности различных должностных лиц, а также потребности всех групп населения.

Грант предоставлен на условиях софинансирования. Реализация проекта завершится в марте 2023 г., а его результаты будут апробированы в нескольких городах страны.

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«КорКласс» — совместное предприятие «Ростелекома» и многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг». Компания специализируется на разработке программных продуктов для безопасных и умных городов. Цифровая платформа для «Безопасного города» — флагман среди решений разработчика — внедрена в 12 регионах России. В 2021 г. компания представила ее новую версию в формате линейки продуктов программного ядра системы под названием CoreSoft.