В SAP CIS назначен директор по устойчивому развитию

SAP CIS (ООО «САП СНГ») объявила о назначении Натальи Аксаковой на должность директора по устойчивому развитию. В новой роли Наталья будет отвечать за выполнение компанией обязательств в области ESG и дальнейшее развитие бизнес-инициатив, направленных на создание дополнительных ценностей в компании, экосистеме и на рынке в целом.

Наталья присоединилась к SAP CIS два года назад в роли руководителя офиса генерального директора. С 22 декабря 2021 г этого дня она будет совмещать две должности. Ранее она более десяти лет работала в сферах корпоративного управления и финансов IBM в Чехии, Испании и Азербайджане и реализовывала проекты, направленные на улучшение деятельности компании и развитие impact- ориентированного бизнеса. Кроме этого, Наталья преподает в School of Education, UBusiness, «Университете детей» и является амбассадором проекта Woman in Mining и волонтером ToDoGood.

«Соблюдение принципов ESG становится неотъемлемой частью деятельности российских и международных компаний, и сегодня все больше организаций заявляют о желании ответственно подходить к ведению бизнеса. Я рад, что в нашей команде появился лидер, который поможет нам в воплощении наших целей и принципов в области устойчивого развития, а также привлечет к этой важной теме много неравнодушных коллег и партнеров», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.