CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В SAP CIS назначен директор по устойчивому развитию

SAP CIS (ООО «САП СНГ») объявила о назначении Натальи Аксаковой на должность директора по устойчивому развитию. В новой роли Наталья будет отвечать за выполнение компанией обязательств в области ESG и дальнейшее развитие бизнес-инициатив, направленных на создание дополнительных ценностей в компании, экосистеме и на рынке в целом.

Наталья присоединилась к SAP CIS два года назад в роли руководителя офиса генерального директора. С 22 декабря 2021 г этого дня она будет совмещать две должности. Ранее она более десяти лет работала в сферах корпоративного управления и финансов IBM в Чехии, Испании и Азербайджане и реализовывала проекты, направленные на улучшение деятельности компании и развитие impact- ориентированного бизнеса. Кроме этого, Наталья преподает в School of Education, UBusiness, «Университете детей» и является амбассадором проекта Woman in Mining и волонтером ToDoGood.

«Соблюдение принципов ESG становится неотъемлемой частью деятельности российских и международных компаний, и сегодня все больше организаций заявляют о желании ответственно подходить к ведению бизнеса. Я рад, что в нашей команде появился лидер, который поможет нам в воплощении наших целей и принципов в области устойчивого развития, а также привлечет к этой важной теме много неравнодушных коллег и партнеров», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК

Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

США готовятся запретить поставки смартфонов в Россию

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022