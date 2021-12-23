1 млн корпоративных клиентов, рост выручки на 52%, 5 новых сервисов: «СберКорус» подвел итоги года

Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус (входит в экосистему «Сбера») в 2021 г. увеличила количество своих корпоративных клиентов до 1 млн. При этом выручка компании выросла на 52%. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Выручка «СберКорус» в 2021 г. составила 4,26 млрд руб. (рост на 52% по сравнению с 2,8 млрд в 2020 г.), а чистая прибыль достигла 802 млн руб. (рост на 42% по сравнению с 2020 г.). Крупнейшими по стоимости стали контракты по переводу на электронные транспортные накладные компании PepsiCo, перевод на EDI компании «Coca-Cola HBC Россия», перевод группы «Черкизово» на EDI, внедрение «1С:ERP» в агропромышленном холдинге «Зеленая Долина» и внедрение «1С:Автоматизация» в компании «“Кемеровоспецстрой».

Кроме того, «СберКорус» вышел на первое место по объему продаж цифровых продуктов для бизнеса среди b2b-компаний экосистемы «Сбера». Также компания сохранила за собой первое место по объему продаж среди небанковских сервисов в «СберБизнес». Продукты «СберКорус» «Электронный документооборот», «Конструктор документов» и «Сервис проверки физических лиц» включены в отраслевые решения «Сбера» «Недвижимость» и «Транспорт».

Растет количество документов, которыми обмениваются пользователи продуктов «СберКорус». Объем электронного документооборота вырос на 30% с 68,5 млн документов в 2020 г. до 108 млн в 2021 г. Аналогичный трафик в системе электронного обмена данными для ритейлеров Сфера EDI вырос на 12% за год (212 млн в 2021 г. в сравнении со 190 млн в 2020 г.). Обмен электронными документами между клиентами «Сбера» также вырос: с 14,4 млн документов в 2020 г. до 15,7 млн в 2021 г.

За истекший год компания запустила пять новых цифровых продуктов для бизнеса: сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО), сервис для проверки физических лиц, онлайн-сервис для документооборота с самозанятыми и физлицами «Подписант», инструмент для роста онлайн-продаж «Онлайн прайс-лист» и сервис автоматизации контроля за таможенным декларированием «ВЭД. Мониторинг».

Создано новое направление — поставка решений под ключ для оснащения средних и крупных производств программно-аппаратными комплексами для маркировки готовой продукции в рамках системы «Честный знак» по требованиям Правительства России. За год «СберКорус» оснастил оборудованием для маркировки 79 предприятий, а объем выручки по новому направлению составил почти 2 млн евро.

В рейтинге франчайзи «1С» «СберКорус» поднялся на 42 позиции и занял 176 место. За год сотрудники получили 37 сертификатов по компетенциям «1С», а объем выручки составил 225,7 млн руб. Растет и объем проектов по «1С:ERP».

Совместно с компанией «Диалог» (входит в экосистему «Сбера») «СберКоурс» создал возможность формирования кадровых документов в корпоративном мессенджере Dialog Enterprise. Теперь сотрудники компаний, работающих в России, с помощью чат-бота могут оформлять заявления на отпуск и увольнение, справки по форме 2-НДФЛ, служебные записки на командировки и другие кадровые документы.

Кроме того, реализован выпуск электронной подписи для физических лиц через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», выпуск квалифицированной электронной подписи в «СберБизнес» через сертифицированную технологию мобильного приложения «СберПодись Про», а также процесс выпуска электронной подписи через УЦ ФНС России для компаний, не являющихся клиентами «Сбера». «СберКорус» заканчивает год с показателем 900 тыс. активных сертификатов электронных подписей для юридических и физических лиц, выпущенных на базе Удостоверяющего центра «СберКорус».

Благодаря отказу от бумажного документооборота и закупок бумаги, клиенты компании за год спасли от вырубки 165 тыс. деревьев — столько нужно, чтобы изготовить бумагу для того количества документов, которые переданы в электронном виде с помощью решений «СберКорус» за 2021 г.

«СберКорус» работает с 22% участников списка Forbes «200 крупнейших частных компаний России».

Штат компании увеличился на 10% — до 1060 человек в шести регионах.

«В 2021 г. мы изменили все наши подходы: от оценки эффективности и скорости развития флагманских продуктов компании, запуска новых продуктов на рынок, оценки эффективности маркетинг-инструментов, до нашего позиционирования и интерфейсов продуктов, и маркетинговых инструментов. За год это дало нам существенное повышение эффективности работы наших продуктов: мы на 40% автоматизировали процесс консультации и поддержки пользователей, на 60% сократили путь нового клиента от заявки до входа в сервис, запустили два продукта для микро- и малого бизнеса, дав возможность автоматизировать работу с оптовыми поставщиками и самозанятыми», — сказала директор по продуктам и развитию бизнеса «СберКорус» Ксения Хизова.