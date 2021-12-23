Merlion откроет ФНС прямой доступ к своим учетным данным

Merlion объявила о подключении с 1 января 2022 г. к налоговому мониторингу и открытии онлайн-доступа Федеральной налоговой службе (ФНС) к своей налоговой и бухгалтерской отчетности.

Для расширенного обмена информацией с ФНС Merlion будет использовать ИТ-решение «Витрина данных по налоговому мониторингу» на базе конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия корп», в функциональный объем которого входит подсистема «Система внутреннего контроля», обеспечивающая ведение справочников рисков, карточек контрольных процедур организации, формирование пакета отчетности по СВК с выгрузкой отчетных форм в регламентированном для обмена с ИФНС формате.

Для вступления в режим налогового мониторинга в Merlion была сформирована проектная команда из сотрудников бухгалтерии, специалистов внутреннего контроля бизнес-процессов, ИТ-специалистов, а также привлечены компании «большой четверки». В ходе реализации проекта: была произведена оценка зрелости системы внутреннего контроля организации; проведены работы по формализации внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование и методологию системы внутреннего налогового контроля организации; реализовано создание «Витрины данных» от прототипа до готового решения, которым будут пользоваться участники налогового мониторинга.

Также в рамках проекта в Merlion были разработаны методики оценки эффективности контрольных процедур, направленных на управление налоговыми рисками, и методики документирования контрольных процедур в целях налогового мониторинга, которые обеспечивают достоверность отчетности.

«Переход на налоговый мониторинг позволит нашей компании предупреждать налоговые риски, которые могут негативно повлиять на достижение бизнес-целей и на достоверность отчетности, сократить общие затраты на проведение налоговых проверок, усовершенствовать корпоративную систему внутреннего контроля и в целом повысить эффективность взаимодействия с налоговой службой», — сказала Татьяна Шостик, финансовый директор Merlion.