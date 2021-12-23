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Mont стал официальным дистрибьютором «Кода безопасности»

Компания Mont заключила дистрибьюторское соглашение с «Кодом безопасности», в рамках которого займется продвижением продуктовой линейки на территории России. Это позволит расширить и усилить портфель отечественных ИБ решений, предложить рынку широкую линейку средств защиты информации, предназначенных для работы в информационных системах с самыми жесткими требованиями к безопасности. Также Mont обеспечит партнерам всестороннюю техническую и маркетинговую поддержку.

«Код безопасности» — российский ИТ-разработчик продуктов для обеспечения полной защиты базовой ИТ-инфраструктуры: конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств.

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