NGR Softlab стала резидентом «Сколково»

Российский производитель программного обеспечения NGR Softlab получил статус резидента «Сколково». Он позволит компании получить доступ к экспертному сообществу фонда и презентовать свои решения широкому кругу клиентов из различных отраслей.

Команда NGR Softlab представила экспертам инновационного центра «Сколково» свою аналитическую платформу Dataplan для решения различных прикладных аналитических задач в информационной безопасности с помощью инструментов больших данных и алгоритмов машинного обучения. По результатам защиты проекта компания подтвердила соответствие требованиям к резидентам «Сколково».

Платформа Dataplan способна выявлять поведенческие аномалии, подозрительную активность при работе с чувствительными данными и оптимизировать ролевую модель на основе данных о взаимодействии с информационными ресурсами и данными. Dataplan может применяться в проектах, связанных с информационной и экономической безопасностью, интернетом вещей, а также другими областями, где необходим анализ больших массивов разнородных данных для нужд бизнеса.

Продуктовая линейка NGR Softlab также включает программные решения: Alertix и Infrascope.

Alertix представляет собой универсальный инструмент для сбора и обработки данных, поиска и автоматического сигнатурного обнаружения нежелательных событий или их комбинаций, а также визуализации динамики и значений хранимых данных. Решение может быть использовано для управления журналами ИТ-систем (Log Management), ИТ- и ИБ-мониторинга (SOC, NOC), построения и контроля ресурсно-сервисных моделей, поддержки процессов управления изменениями.

Infrascope — комплексный продукт для управления привилегированным доступом класса Privileged Access Management (PAM) с широким набором инструментов и функций, которые помогают предприятиям создать гибкую, централизованную, многоуровневую архитектуру контроля привилегированных пользователей и защиты от инсайдерских угроз.

«Статус резидента «Сколково» для нас — логичный шаг в продвижении собственных решений на рынок. Одной из основных целей компании мы выбрали создание современных и востребованных продуктов, обладающих уникальными характеристиками на фоне мировых аналогов. Мы рассчитываем, что инновационная среда кластера благоприятно скажется на развитии наших решений, а сотрудничество с другими компаниями не только обогатит нашу экспертизу, но и позволит поделиться своим опытом с участниками «Сколково», — сказал Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.