Прогноз: рынок кадрового электронного документооборота в 2022 году вырастет в 10 раз

Закон о кадровом электронном документообороте (КЭДО), принятый в ноябре 2021 г., подстегнет развитие цифровых сервисов для безбумажного делопроизводства. В следующем году рынок вырастет в 8-10 раз до 3-3,5 млрд руб., прогнозируют в HRlink.

Рынок КЭДО начал расти в 2020 г., когда Министерство труда объявило эксперимент по переводу всех документов, связанных с работой, в электронный вид. Тогда появились первые специализированные цифровые сервисы, которые обеспечили формирование, подписание и хранение именно кадровых документов.

В эксперименте Минтруда, который длился год, приняли участие крупнейшие работодатели страны. В течение 2021 г. они перевели на КЭДО 350 тыс. человек, в большинстве случаев с помощью готовых цифровых сервисов. Кроме этого, с января 2021 г. компаниям разрешили вести все кадровые документы с удаленными сотрудниками только в электронном виде (№407-ФЗ). Таким образом, объем рынка кадрового электронного делопроизводства по итогам текущего года составил порядка 350 млн руб., оценили в HRlink.

В конце ноября 2021 г. президент подписал закон №377-ФЗ, разрешающий всем компаниям оформлять кадровые документы только в электронном виде. Теперь все компании смогут практически полностью отказаться от бумаг в кадровом делопроизводстве.

КЭДО интересен в первую очередь компаниям с численностью сотрудников свыше 100 человек и разветвленной филиальной сетью. На печать, пересылку и хранение бумаг, связанных с работой, они тратят от 2 тыс. руб. в год на одного сотрудника. В компании с численностью персонала в 1 тыс. человек затраты могут превышать 2 млн руб. в год. Перевод на электронный документооборот с помощью цифровых сервисов позволяет снизить расходы как минимум в 2-4 раза.

В 2022 г. реальный объем рынка вырастет в 8-10 раз — до 3-3,5 млрд руб. В дальнейшем динамика немного снизится.

«С принятием закона о КЭДО мы видим всплеск спроса со стороны крупных распределенных компаний из ИТ, ритейла, промышленности, логистики, фармацевтики, госсектора. Им важно сократить время подписания документов с сотрудниками, особенно из других регионов и работающих удаленно, а также снизить затраты на документооборот, которые могут быть очень заметными, — сказал директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин. — Потенциальная емкость рынка КЭДО в России, по нашим оценкам, составляет свыше 30 млрд руб. В ближайшие два года от кадровых бумаг откажется порядка 30-40% компаний среднего и крупного бизнеса».