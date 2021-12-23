«Райффайзен банк»: количество предпринимателей, принимающих платежи по QR-кодам, выросло в 22 раза

В 2021 г. предприниматели и малый бизнес стали активно использовать QR-коды в Системе быстрых платежей. По данным «Райффайзен банка», за год число клиентов, которые активно пользуются системой, выросло в 22 раза. При этом средний чек каждой оплаты постепенно снижается.

Общий оборот платежей, которые клиенты принимали через СБП, в 2021 г. непрерывно увеличивался, и уже к октябрю превысил 200 млн руб. в месяц. Тенденция к росту сохраняется – он продолжится и в 2022 г. Месячное количество транзакций с начала года выросло 13,5 раза.

Средний чек одной транзакции постепенно снижается – с 6,4 тыс. в середине года до 4,5 тыс. руб. в конце. Это связано с ростом числа покупок, в том числе небольших.

«Есть несколько причин, по которым предприниматели так активно стали принимать платежи по QR-кодам через СБП. Во-первых, это до пяти раз дешевле эквайринга – комиссии ниже, а специальное оборудование покупать или арендовать не нужно, для этого достаточно смартфона или планшета с установленным на нем приложением «Райффайзен бизнес онлайн». Во-вторых, это очень быстро – есть код на фиксированную сумму, который можно повесить на кассе или на сайте магазина, а новый QR-код можно за несколько секунд сформировать с помощью Telegram-чата. И конечно с августа-сентября приток новых предпринимателей связан с госпрограммой – она компенсирует 100% комиссий, уплаченных бизнесом за прием платежей через СБП. В 2022 г. мы ожидаем, что интерес к сервису продолжит расти – это позволяет малому и микробизнесу легко решить задачу безналичного приема платежей», – отметила Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга «Райффайзен банка» для малого и микробизнеса.