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В «Райффайзен банке» назначен CTO направления риск-менеджмента

«Райффайзен банк» объявил о назначении Ивана Бодягина CTO (технический директор) направления риск-менеджмента. Он будет отвечать за технологическое развитие блока рисков и комплаенс. Для работы в российском подразделении «Райффайзен банка» Иван переехал в Москву из Вены. Ранее он руководил разработкой и управлял продуктовым портфолио в ведущих компаниях ИТ-индустрии, в том числе в США и Европе.

Иван имеет богатый опыт работы в ИТ в различных компаниях, как в разработке, так и в управлении продуктом. Он пришел в «Райффайзен банк» из австрийского офиса Tricentis, где отвечал за создание новой облачной платформы тестирования ПО для корпоративных клиентов. До этого он много лет работал в Abbyy, прошел путь до заместителя директора по разработке, был пионером облачных вычислений Abbyy и отвечал за разработку первого облачного решения в истории компании – одного из первых крупных проектов такого рода в России. Впоследствии стал вице-президентом по потребительскому бизнесу и отвечал за разработку и продвижение продуктов Abbyy Finereader, флагмана компании для потребительской аудитории. В 2018 г. Иван перешел в В2В-сегмент и занял должность вице-президента по Content IQ в головном офисе Abbyy в Калифорнии, США.

«СТО – это связующее звено между бизнесом и технологиями, – отметил Иван Бодягин. – С одной стороны, он помогает бизнесу и ИТ лучше понимать друг друга, а с другой – поддерживает развитие лучших практик и делает так, чтобы множество команд домена работали как единый организм. В направлении, над которым я буду работать, собран сильный состав специалистов и многое сделано для их эффективной работы. Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь им поддерживать обмен опытом и продвигать решения, которые в конечном счете позволят нам обеспечить максимальную эффективность продуктов и процессов банка».

Иван окончил факультет теоретической физики МИФИ. В 2005 г. был удостоен награды Microsoft Most Valuable Professional (MVP) в номинации Solution Architect, а с 2008 по 2017 г. он был MVP по Visual C#.

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