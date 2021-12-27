Treolan начинает поставки печатных устройств Pantum российского производства

Компания Treolan (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале поставок принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) Pantum с печатью формата А4. Старт продаж связан с открытием в сентябре 2021 г. производственных линий по сборке и поверхностному монтажу оборудования Pantum на одном из российских заводов. Об этом CNews сообщили представители группы ЛАНИТ.

Открытие производства Pantum в России позволит партнерам Treolan удовлетворять проектные запросы тех заказчиков, где в связи с изменением законодательства требуются продукты импортозамещения. Печатные устройства российского производства будут иметь преимущества в конкурсах в сравнении с иностранными аппаратами. Аппараты, произведенные в России, являются аналогом уже имеющихся на рынке устройств. Основное отличие – повышенная емкость стартового тонера (6000 страниц). Поскольку для Pantum Россия является одним из ключевых направлений по продаже печатных устройств, в дальнейшем планируется более глубокая локализация производства.

На данный момент на заводе производятся принтеры и МФУ с печатью формата А4 со скоростями 33 и 40 страниц в минуту. Доступны варианты моделей с разными видами подключений. Такие устройства особенно востребованы в коммерческом сегменте, где есть потребность в небольших объемах печати.

На сегодняшний день, несмотря на проблемы с доступностью комплектующих, рынок печатных устройств демонстрирует высокую активность. Большое количество государственных заказчиков, а также ряд предприятий малого и среднего бизнеса по-прежнему обеспечивают стабильный спрос на аппараты нижнего коммерческого сегмента. Твердая копия документа зачастую более удобна и безопасна, чем электронная.

«В конце 2019 г. мы приняли решение о необходимости производства печатающих устройств в России. Весь ИТ-рынок движется в сторону импортозамещения, и мы тоже решили попробовать: у компании Pantum есть опыт производства и все необходимые технологии. За два года мы прошли большой путь, сейчас у нас уже есть действующий завод в городе Шуя Ивановской области с двумя современными конвейерными линиями и с объемом производства до 150 тыс. устройств в год. В планах на 2022-2023 г. выйти на 100% загрузку завода», – сказал Александр Кукин, директор по продажам Pantum International, Россия, СНГ.