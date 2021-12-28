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Аркадий Лобас о платформе нового поколения для цифровой трансформации банка

Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас дал интервью журналу «Банковское Обозрение», в котором рассказал о ситуации, складывающейся на финансовом рынке, и о необходимости системного подхода к цифровой трансформации банков.

Обеспечить комплексную современную цифровизацию банковских бизнес-процессов может Платформа «FXL», разработанная компанией «ФлексСофт» специально для банковского сектора. Платформа отвечает современным требованиям и критериями эффективности, имеет собственный BPM-процессор и принцип Low-code для быстрого конструирования финансовых продуктов, позволяет быстро оцифровать все процессы банка любой сложности. Также использует технологии «24х7» для установки обновлений системы в режиме нон-стоп без технологических окон и оперативного вывода новых продуктов банка. Эти преимущества платформы обеспечивают главный показатель эффективности - минимальный time-to-market.

«Будущее российского банкинга зависит от восприятия рынком необходимости перехода на современные высокотехнологичные отраслевые платформенные решения», - отметил Аркадий Лобас.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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