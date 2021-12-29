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От лекарств до микроэлектроники: какое производство запустят в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году

В особой экономической зоне Москвы не менее десяти инвестиционных проектов войдут в производственную фазу в 2022 г/, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадках особой экономической зоны в Алабушево и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности. Объемы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 млрд руб.», - сообщил заместитель мэра.

Новые заводы ОЭЗ Москвы станут центром притяжения квалифицированных кадров.

«Предприятия, планирующие открытие в 2022 г., создадут порядка 1500 рабочих мест. Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70% новых сотрудников», - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Основной территорией выпуска новой продукции в 2022 г. выступит площадка «Печатники», где семь резидентов реализуют проекты в формате brownfield, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Резиденты используют возможности готовых помещений с инженерной инфраструктурой для более быстрого запуска производства. Такой формат требует меньших вложений и позволяет эффективно работать как крупным компаниям, так и компактным высокотехнологичным производствам. При этом льготный налоговый режим на всех площадках ОЭЗ Москвы дает возможность вкладывать высвободившиеся средства в новые разработки. Так, за все время работы особой экономической зоны «Технополис Москва» резиденты сэкономили 3,4 млрд руб.», - отметил он.

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