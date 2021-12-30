Tele2 исполнила предписания ФАС и снижает стоимость тарифов

С 11 января 2022 г. тарифы оператора будут приведены к уровню до повышения.

Напомним, ранее антимонопольная служба рассмотрела дела о нарушениях антимонопольного законодательства со стороны ООО «Т2 Мобайл». Оператор связи повысил тарифы с 12 мая 2020 г. в среднем на 10% для более 11,5 млн абонентов. Второе повышение с 1 января 2021 г. составило в среднем 13% и затронуло более 12,5 млн граждан.

ФАС России признала, что оператор установил монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписания о приведении тарифов к уровню до повышения. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.

ООО «Т2 Мобайл» отказалось от дальнейших исков и исполнило предписания ведомства. С 11 января 2022 г. все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня. 1 января 2022 г. абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года.