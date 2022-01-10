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Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»

Иван Пичугин возглавил макрорегиональный филиал «Урал» компании «Ростелеком». До назначения он руководил филиалом в Екатеринбурге и Свердловской области.

На посту директора макрорегионального филиала «Урал» Иван Пичугин сменил Сергея Гусева, занимавшего эту должность на протяжении пяти лет. Сергей Гусев переходит на работу в корпоративный центр компании «Ростелеком» в Москве.

Иван Пичугин в 2015 г. был принят на работу в ЗАО «Эр-телеком холдинг» и курировал направление по работе с массовым сегментом в макрорегионе «Запад». В 2017 г. назначен директором филиала АО «Эр-телеком холдинг» в Красноярске.

В 2020 г. присоединился к команде уральского «Ростелекома» в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала.

В январе 2022 г. Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал». Также он продолжит возглавлять Екатеринбургский филиал компании.

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