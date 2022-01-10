Lenovo создаст единый канал продаж для партнеров в России

Lenovo объявила о старте трансформации действующей SMB-модели продаж в России посредством объединения подразделений, отвечающих за работу с партнерами своих ключевых бизнесов Intelligent Devices Group (персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки и т.д.) и Infrastructure Solutions Group (серверы, дисковые системы и т.д.).

Главой новой объединенной структуры становится Сергей Куприянов — он будет отвечать за стратегическое планирование и развитие совместного SMB-канала продаж в России. Руководителем партнерского направления назначен Дмитрий Коломиец.

Данное объединение — это часть реализации новой глобальной партнерской программы продаж Lenovo 360. Разработанная совместно с бизнес-партнерами компании, она объединяет в себе все ключевые элементы: людей, программные средства и инструменты. Концепция предусматривает стандартизированный подход к формированию команд глобальных продаж и дистрибуции, использование инструментария для повышения эффективности ведения бизнес-процессов, продуктивности сотрудников, гибкости инфраструктуры и устойчивости бизнеса; а также индивидуальные индустриальные решения.

На базе единой платформы Lenovo предоставит партнерам доступ к широкому портфолио продуктов, инфраструктурных решений и сервисов компании. Это даст возможность комплексного подхода к обработке и удовлетворению потребностей бизнес-партнеров и конечных заказчиков. В рамках нового подхода Lenovo планирует значительно увеличить штат инженеров технической поддержки, а также, запустить новые мотивационные программы для бизнес-партнеров по совместному продвижению всех продуктовых групп Lenovo (Better Together, TruScale Accelerator).

«Новая программа Lenovo дает нашим партнерам доступ к широкому портфелю ПК, инфраструктурных решений и услуг в рамках единого подхода. Это открывает для наших партнеров новые возможности для развития их бизнеса и получения дополнительного дохода», — отметил Сергей Куприянов, руководитель новой объединенной SMB-организации Lenovo в России.

В течение I квартала 2022 г. все элементы новой структуры будут адаптироваться под существующие реалии рынка. Полная функциональность программы будет доступна начиная с 1 апреля 2022 г.

Полная информация о программе доступна партнерам на специальном разделе сайта Lenovo Partner Hub.