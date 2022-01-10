Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года

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Федеральное законодательство

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №465-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 51.1 Федерального закона «О связи»

Принят закон об обязанности операторов мобильной связи передавать бесплатные SMS с кодом подтверждения при прохождении гражданами и организациями процедур аутентификации через ЕСИА.

Уточнен состав информации, представляемой операторами мобильной связи в Роскомнадзор в рамках мониторинга соблюдения обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах.

Установлены особенности оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика для нужд госорганов, органов местного самоуправления и организаций. Урегулированы вопросы, связанные с обеспечением услугами связи и услугами доступа к Интернету социально значимых объектов за счёт бюджетных средств.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №443-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Уточнены сроки введения в действие поправок к Закону об электронной подписи, которыми закреплены нормы о доверенной третьей стороне, ужесточены требования к удостоверяющим центрам, скорректирован порядок получения электронных подписей юрлицами и ИП.

Изначально было установлено, что с 1 января 2022 г. у работников организаций и ИП должна быть не только своя электронная подпись, но и машиночитаемая доверенность. Внедрение последней отложено на 2 месяца. Продлен период, когда электронные подписи можно получать по старым правилам. Оговорены условия. Сертификаты аккредитованные удостоверяющие центры вправе выдавать до конца 2022 г.

Уточнен состав годовой отчетности Банка России. К документам в области регулирования бухучета дополнительно отнесены документы для организации и ведения бухучета Банком России. Отменено требование об обязательном использовании федеральных стандартов при организации ведения бухучета ЦБ РФ.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 января 2022 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №441-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской, террористической деятельности, по обращению Генерального прокурора РФ или его заместителей с соответствующим требованием в Роскомнадзор.

Также внесудебной блокировке будут подвергаться ложные сообщения об актах терроризма и объявления о приобретении поддельных документов.

Скорректирован ряд норм, посвященных функционированию единой биометрической системы (ЕБС). Так, физлица при наличии учетной записи в ЕСИА и при условии, что личность указанного в такой записи лица ранее подтверждена при личной явке, вправе с использованием российского ПО размещать свои биометрические персональные данные в ЕБС с применением пользовательского (оконечного) оборудования, имеющего в своем составе идентификационный модуль, если личность физлица при таком размещении подтверждена с использованием загранпаспорта нового поколения.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Внесены изменения в АПК, ГПК и КАС.

Через портал госуслуг можно подавать документы в суд и получать судебные извещения. При наличии технической возможности в суде участники процесса могут получить доступ к материалам дела в электронном виде.

Также при наличии технической возможности участвовать в заседаниях можно путем веб-конференции.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №434-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Поправки к КоАП РФ обусловлены образованием Федеральной пробирной палаты, созданием государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).

Определена компетенция Палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствующей сфере. Установлена ответственность за непредоставление информации в ГИИС ДМДК.

С 1 апреля 2020 г. была введена административная ответственность за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. До 1 января 2022 г. помимо установленных Кодексом случаев протоколы по данному нарушению вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти регионов. Действие этой нормы продлено на год.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. №423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Решено создать централизованный информационный сервис (платформу «Знай своего клиента»), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в подозрительные операции клиентов и их контрагентов. Такие сведения можно использовать в том числе в рамках контроля за соблюдением «антиотмывочного» законодательства.

Юрлицам (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов местного самоуправления) и ИП будет присваиваться один из трех уровней риска - низкий, средний, высокий - с учетом определенных критериев.

Уточнено понятие подозрительной операции.

Скорректированы полномочия кредитных организаций по выполнению финансовых операций и по отказу в них.

Закреплена обязанность организаций финансового рынка до внедрения новых продуктов и сервисов для клиентов оценивать возможность их использования для легализации преступных доходов и принимать меры, направленные на снижение данной возможности.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (утв. Президентом РФ 16 декабря 2021 г. №Пр-2371)

По итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Президент поручил: усовершенствовать применение экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций; расширить возможности для обучения работников отдельных отраслей экономики и социальной сферы по программам дополнительного образования в области информационных технологий; создать условия для развития детей в области информтехнологий; увеличить число организаций, присоединившихся к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта; подготовить законопроекты, разрешающие предоставлять разработчикам технологических решений с применением искусственного интеллекта и научным организациям доступ к обезличенным данным; проводить дискуссии и информирование общественности о преимуществах применения искусственного интеллекта и связанных с этим рисках.

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2021 г. №2576 «О порядке представления работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости: сведения о применении в отношении них процедур банкротства, а также информацию для ведения деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; данные о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, о выполнении квоты для приема инвалидов.

Сведения можно разместить на портале «Работа в России», в том числе с использованием Единого портала госуслуг, либо направить в органы службы занятости по почте, предоставить непосредственно. Указано, какие категории работодателей размещают сведения только на портале «Работа в России». Это, например, организации госсектора.

Урегулированы вопросы формирования сведений.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. №2531 «Об утверждении Правил ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов»

Гражданам бесплатно оказываются услуги связи для доступа к отечественным социально значимым сайтам. Формируется перечень последних. Его ведет Роскомнадзор в электронном виде. Правительство РФ определило: критерии включения сайта в перечень; порядок формирования предложений о наполнении перечня; виды включаемых информресурсов, среди которых - порталы госуслуг; требования к владельцам ресурсов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. №2488 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета назначенным операторам почтовой связи на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, реализуемой посредством агрегаторов информации о товарах (услугах)»

Установлен порядок субсидирования скидки на тарифы на международные почтовые отправления российской продукции, реализуемой на внешних рынках посредством агрегаторов.

Средства выделяются назначенным операторам почтовой связи для возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки. Условие - владелец (пользователь) агрегатора должен предоставлять продавцам продукции аналогичную скидку на свою комиссию.

Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого Минпромторгом путем запроса предложений. Прописана процедура отбора, требования к его участникам.

К концу 2024 г. объем международных почтовых отправлений российской продукции, реализуемой посредством агрегаторов, должен составить 3,5 млрд руб.

С 1 января 2022 г. Минпромторг уполномочен проводить мониторинг достижения результатов субсидирования.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. №2469 «О Правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов»

Гражданам бесплатно оказываются услуги связи для доступа к отечественным социально значимым сайтам. Формируется перечень последних. Решено создать Правительственную комиссию по определению перечня. Она будет принимать решения о включении сайтов в перечень на основании предложений Минцифры и об исключении информресурсов из перечня. Урегулированы вопросы деятельности комиссии.

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2021 г. №2389 «О проведении эксперимента по регистрации граждан Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» с использованием мобильного приложения»

С 27 декабря 2021 г. по 31 декабря 2022 г. решено провести эксперимент по регистрации граждан в ЕСИА через мобильное приложение. Для этого необходимо будет указать свои ФИО, пол, дату и место рождения, реквизиты паспорта, СНИЛС, номер телефона, адрес электронной почты, место жительства, разместить фотографию и скан паспорта. Введенные данные проверят в автоматическом режиме с использованием госинформсистем.

Мобильное приложение разработает Минцифры. С 1 февраля 2022 г. оно будет доступно для регистрации участников программы «Пушкинская карта», а к 1 июня 2022 г. - для получения государственных, муниципальных и иных услуг, перечень которых определит Правительство.

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. №2381 «Об утверждении Правил предоставления в 2022 году иного межбюджетного трансферта бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при реализации мероприятий по созданию Информационного центра Кузбасса»

В 2022 г. Кемеровской области - Кузбассу будет выделен трансферт на создание Информационного центра Кузбасса. Правительство РФ определило порядок получения средств.

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. №2314 «Об утверждении Правил размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) и формы ее размещения»

Федеральные, региональные и местные власти, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими организации размещают такие сведения на официальных сайтах или с помощью государственных и муниципальных информсистем в форме открытых данных. Правительство РФ определило: о каких сведениях идет речь; в какой форме и на каких ресурсах размещаются данные; в какие сроки публикуется и обновляется информация; каким требованиям должны отвечать используемые технологические и программные средства.

Экологическая информация является общедоступной и предоставляется на безвозмездной основе.

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. №2312 «Об утверждении критериев отнесения информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к социальной рекламе в целях определения объема социальной рекламы, предусмотренного частью 3 статьи 10 Федерального закона «О рекламе»

Для отнесения информации, распространяемой в Интернете, к социальной рекламе для определения ее объема она должна соответствовать требованиям Закона о рекламе и быть направлена на достижение следующих целей: соцподдержка и обслуживание населения; помощь населению в преодолении последствий стихийных и иных бедствий; охрана окружающей среды и защита животных; поддержка благотворительных организаций, образования, просвещения, науки, культуры, искусства, профилактика и охрана здоровья населения; развитие межкультурного и межнационального сотрудничества; повышение престижа государственной и муниципальной службы; продвижение нацпроектов и поддержка социального предпринимательства; обеспечение достижения целей госполитики в социально значимых сферах и др.

Постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2021 г. №2280 «О размещении сведений об отдельных государственных и муниципальных услугах в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и обеспечении возможности их предоставления с использованием указанной информационной системы»

Правительство определило перечни услуг, предоставление которых должно быть обеспечено через Единый портал.

Речь идёт об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме. В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, приём деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.

Кроме того, региональные власти смогут разместить на Едином портале дополнительные услуги. Например, это услуги по аттестации школьных педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2021 г. №2178 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера»

В России было решено создать федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера. Определены правила функционирования системы. В ее состав входят в том числе подсистемы учета иностранцев и апатридов, электронных личных медкнижек, предоставления данных. Оператор системы - Роспотребнадзор.

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2021 г. №2153 «О некоторых вопросах использования информации о реквизитах банковских счетов граждан»

Сведения о перечислении (неперечислении) денежных средств на банковский счет начнут включать в ЕГИССО с 1 июня 2022 г., а не с 1 февраля.

До 1 июня 2022 г. ПФР вправе получать посредством указанной системы информацию о реквизитах банковского счета гражданина для перечисления соцвыплат при наличии его согласия на использование этих реквизитов для таких целей.

Скорректирован порядок передачи гражданами через Госуслуги в ЕГИССО реквизитов банковских счетов и использования этих данных для предоставления мер соцзащиты (поддержки). Перенесены сроки вступления в силу отдельных положений.

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2021 г. №2152 «Об утверждении Правил создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Установлен порядок создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее - УНЭП) в инфраструктуре электронного правительства.

Сертификаты создаются аккредитованным удостоверяющим центром.

Инфраструктура электронного правительства обеспечивает жизненный цикл сертификатов ключей проверки УНЭП, владельцами (пользователями) которых выступают физлица, а также представители ИП и юрлиц при наличии у них учетной записи в ЕСИА и ключа простой ЭП, используемой при оказании госуслуг.

Минцифры ведет реестр выданных сертификатов ключей проверки УНЭП посредством размещения на Едином портале госуслуг. Также на сайте ведомства публикуются сведения о содержании информации в сертификате и о его формате.

Удостоверяющий центр ведет публичные информресурсы в целях распространения сведений о досрочно прекративших действие и аннулированных сертификатах.

Информация о выданных пользователю сертификатах ключа проверки УНЭП, в том числе аннулированных, или действие которых досрочно прекращено, или срок действия которых истек, отображается в личном кабинете пользователя на едином портале.

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2021 г. №2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»

Разработана госпрограмма «Национальная система пространственных данных», которая помимо прочего нацелена на: повышение качества госуслуг по кадастровому учету и госрегистрации прав в электронном виде; создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с муниципальными и региональными информсистемами; обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН.

Определены конкретные мероприятия. Расставлены стратегические приоритеты.

Запланировано создание единой цифровой платформы пространственных данных на территории всех регионов, а также единой электронной картографической основы, в том числе крупных масштабов.

Регионам будут выделены субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ. Закреплены правила.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. №2563 «О внесении изменения в пункт 9 Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая информационная платформа национальной системы управления данными»

Оператор ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» в том числе обеспечивает настройку, адаптацию, внедрение и поддержку на безвозмездной основе типового тиражируемого программного обеспечения витрин данных на основании совместных ведомственных актов (соглашений о взаимодействии) оператора и обладателей государственных данных.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. №2551 «О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра»

В список товаров, мониторинг цен на которые будет вестись на основе биржевых данных, включены минеральные удобрения, содержащие соединения фосфора, азота или калия. Участники рынка обязаны будут информировать биржи о параметрах внебиржевых сделок по таким товарам. Речь идет о сделках, объем которых составляет не менее 20 тонн.

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. №2500 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на введение в эксплуатацию и обеспечение функционирования киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности»

Скорректированы правила предоставления субсидий на введение в эксплуатацию и обеспечение функционирования киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.

Уточнено, что должно быть указано в извещении о проведении конкурса на получение средств.

Предусмотрена ежегодная разработка не менее 5 теоретико-практических курсов, реализуемых на киберполигоне для обучения.

На Минцифры возложен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2021 г. №2492 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России»

На 2022 г. продлен пилотный проект по управлению спросом на электроэнергию.

ФАС пересмотрит установленный на II полугодие 2022 г. предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги АО «Системный оператор Единой энергетической системы» по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по формированию технологического резерва мощностей.

Также будет установлен предельный объем средств, предназначенных для оплаты услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2022 г., исходя из утвержденных расходов на их оплату на 2021 г. с учетом параметров прогноза социально-экономического развития России и фактической экономии средств за 2021 г.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. №3866-р

Определен перечень документов (сведений), размещенных в государственных, муниципальных и иных информсистемах, полученных Единым порталом госуслуг путем интеграции ведомственных информсистем с порталом через СМЭВ.

Это, например, сведения о трудовой деятельности, о временно ввезенных транспортных средствах, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость.

Напомним, что реализована возможность автоматического заполнения полей интерактивных форм заявлений, размещенных на Едином портале.

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. №2484 «О внесении изменений в Положение о системе государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства»

С 1 марта 2022 г. Минсельхоз будет размещать в системе госинформобеспечения в сфере сельского хозяйства данные о состоянии: развития органического сельского хозяйства и производства органической продукции; производства с/х продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

Предусмотрено использование СМЭВ и ЕСИА.

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. №2445 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Закреплены правила предоставления субсидий на социально-экономическое развитие Республики Мордовия. Речь идет о реализации соответствующей программы на 2022-2026 гг.

Средства выделяются по соглашению между регионом и Минэкономразвития. Оно заключается через ГИС «Электронный бюджет». Прописано содержание.

Предусмотрено создание новых постоянных рабочих мест, привлечение инвестиций в основной капитал, строительство и модернизация очистных сооружений, открытие новых школ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. №3759-р

Определено стратегическое направление в области цифровой трансформации науки и высшего образования до 2030 г. Оно предусматривает реализацию проектов «Единая сервисная платформа науки», «Датахаб», «Сервис хаб», «Маркетплейс ПО и оборудования», «Архитектура цифровой трансформации».

Так, в рамках проекта «Единая сервисная платформа науки» будут использовать технологии ИИ в части формирования рейтингов научных организаций и вузов, верификации исследований, формирования портфолио научных организаций и вузов, а также технологии распределенного реестра в части верификации исследований.

В рамках проекта «Маркетплейс ПО и оборудования» будут использовать технологии интернета вещей в части мониторинга за состоянием оборудования научных организаций и вузов, а также технологии ИИ для анализа данных, поступающих от устройств подключенных к интернету вещей.

Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. №3744-р

Стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли предусматривает: внедрение ряда новых технологий, которые будут применяться в том числе для анализа дорожного трафика, оптимального построения маршрутов транспортных средств, создания единого центра управления транспортным комплексом; реализацию различных проектов, в том числе «Беспилотники для пассажиров и грузов», «Автономное судовождение»; взаимодействие граждан и бизнеса с государством по принципу «единого окна» при организации перевозки грузов и пассажиров различными видами транспорта; проведение контрольно-надзорных мероприятий в дистанционном формате с применением информсистем.

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. №2379 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

С 1 марта 2022 г. вводится ключевой показатель госконтроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете. Это соотношение количества объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, к общему количеству объектов контроля.

Значение показателя определяется исходя из ежегодного снижения такого значения на 0,25%.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. №2362 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»

Определены ключевые показатели федерального госконтроля (надзоре) за соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Установлен порядок их расчета.

Ключевым показателем для Роскомнадзора и Рособрнадзора является отношение количества объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, к общему количеству объектов контроля. Для Роспотребнадзора - отношение вреда (ущерба), причиненного в результате нарушения обязательных требований, к общему объему охраняемых законом ценностей.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2021 г. №2359 «О внесении изменений в приложение №33 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество»

Регионам выделяются субсидии на обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. Уточнен порядок финансирования.

В частности, пересмотрена методика расчета субсидий исходя из следующих направлений расходования средств: предоставление услуг доступа к Интернету, сопровождение и обслуживание коммутационного оборудования, криптошлюзов и защищенных узлов сети, оснащение средствами проведения сеансов видео-конференц-связи, веб-конференции, их установке и настройке, оснащение залов судебных заседаний комплектами для аудиопротоколирования и приобретение ключевых носителей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2021 г. №2347 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество»

Правительство обновило правила предоставления субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий.

Речь идет о модернизации ведомственных информсистем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) региональных органов, муниципальных услуг и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.

Средства выделяются по линии Минцифры. Определены критерии отбора регионов.

Постановление вступает в силу c 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2021 г. №2344 «О внесении изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»

К функциям Минцифры дополнительно отнесена выработка госполитики: по стимулированию спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения и ПО; в сфере развития и поддержки российской электронной продукции и ПО.

Также Министерство будет участвовать в реализации госполитики в области международной информационной безопасности и принимать в том числе: обязательные метрологические требования к измерениям, выполняемым при эксплуатации сети связи общего пользования, и к применяемым средствам измерений; порядок пропуска и маршрутизации трафика для обеспечения деятельности экстренных оперслужб; порядок защиты сетей связи и информсистем при функционировании системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру «112»; требования к линиям связи, пересекающим госграницу России, и к средствам связи, к которым подключаются указанные линии связи.

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2021 г. №2340 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» и совершенствования отдельных положений в сфере официального статистического учета»

Закреплена возможность использовать ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП) для направления респондентами первичных статистических и административных данных. Ряд поправок касается корректировки первичных статданных, предоставленных с ошибками технического и логического характера. Уточнен порядок функционирования ГИС ЦАП.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 июля 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. №2307 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации»

С 1 марта 2022 г. вводится ключевой показатель федерального госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о СМИ.

Это отношение количества объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, к общему количеству объектов контроля.

Целевое значение показателя определяется исходя из ежегодного снижения его значения на 1%.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2021 г. №2238 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

Скорректирован порядок субсидирования Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС).

К результатам предоставления субсидии дополнительно отнесено количество реализованных в текущем финансовом году мероприятий плана модернизации и технического перевооружения агентства.

Уточнены правила отчетности.

На Минэкономразвития возложен мониторинг достижения результатов субсидирования.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений, которые применяются со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2021 г. №2210 «О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности»

Расширен состав Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В нее входит в том числе подкомиссия по совершенствованию процессов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2021 г. №2207 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции»

Российскому экспортно-импортному банку (АО) выделяется субсидия в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции. Правительство РФ уточнило: что должен предусматривать экспортный проект, на цели реализации которого предоставляется субсидия; как заключается соглашение о субсидировании; в каком порядке АО направляет в Минпромторг отчетность; какие требования предъявляются к АО; как определяется размер субсидии.

Приказ МВД России от 28 декабря 2021 г. №1167 «Об утверждении порядков использования органами государственной власти документов в форме карты с электронным носителем информации, выданных иностранным гражданам или лицам без гражданства, для их идентификации с помощью биометрических персональных данных»

МВД утвердило порядки использования органами госвласти документов в форме карты с электронным носителем информации, выданных иностранным гражданам или лицам без гражданства, для их идентификации с помощью биометрических персональных данных. Это касается: документа, подтверждающего прохождение лицом, прибывшим в Россию более чем на 90 календарных дней, дактилоскопической регистрации и фотографирования; временного удостоверения личности; вида на жительство; патента, выдаваемого лицу, прибывшему в Россию в безвизовом порядке.

Указанные документы будут содержать электронное изображение лица человека, а также изображения папиллярных узоров двух пальцев рук на электронном носителе и использоваться в течение 10 лет с даты записи биометрических данных.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 6 декабря 2021 г. №1310 «Об утверждении индикативных показателей по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации»

Минцифры определило индикативные показатели по федеральному госконтролю (надзору) за соблюдением законодательства РФ о СМИ.

Это количество количество плановых и внеплановых контрольных мероприятий; количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; сумма наложенных административных штрафов; количество поданных жалоб и исковых заявлений и др.

Показатели применяются для мониторинга и анализа надзорной деятельности, выявления возникающим проблем и определения их причин.