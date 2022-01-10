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МТС: продажи беспроводных наушников в России выросли на 40%

МТС проанализировала рынок аудиогаджетов. По итогам 2021 г. в России было продано 11,9 млн пар беспроводных наушников на сумму 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%.

Средняя стоимость беспроводных наушников в январе-декабре 2021 г. снизилась на 2% до 4,3 тыс. руб. На первом месте по количеству проданных устройств находится компания JBL, которая заняла 20% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Xiaomi и Apple с 14% и 11% соответственно. В денежном выражении лидером является Apple: по итогам года американская компания заняла 41% рынка. На втором месте JBL с 14,3%, на третьем — Samsung с 10,6%.

Спрос на проводные модели продолжает падать. В 2021 г. количество купленных наушников без Bluetooth упало на 16%, а их доля в натуральном выражении составила 45%. На увеличение покупательского спроса влияет улучшение характеристик Bluetooth-гаджетов. Среднее время автономной работы беспроводных гаджетов в 2021 г. увеличилось на 20% до 6,5 часов. Средняя стоимость моделей с функцией активного шумоподавления снизилась на 30% до 8 тыс. руб.

Самые популярные беспроводные наушники по количеству проданных экземпляров: Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2; Apple Airpods 2; Apple Airpods Pro; Honor Choice; JBL Tune 225 TWS.

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