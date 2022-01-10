Российский EdTech-поставщик «Роббо» вырос на 30% в 2021 году

В 2021 г. российский EdTech-поставщик «Роббо» показал рост на 30%, преимущественно за счет развития международной сети детских технических кружков Robboclub.ru. Было продано более 30 франшиз «Роббо клуба». Компания также поставила свыше 170 инженерных классов в школы, вышла в три новые страны и открыла представительство в Китае. Об этом CNews сообщил представитель «Роббо».

В ушедшем году «Роббо» активно развивала международную сеть кружков робототехники для детей Robboclub.ru. Было продано свыше 30 франшиз «Роббо клуба» — на треть больше, чем годом ранее. Большинство открывшихся клубов заработало онлайн. У «Роббо» появились партнеры-франчайзи в трех новых странах: Бангладеш, Словакии и Туркменистане. В Китае открылся полноценный филиал компании — третий после Финляндии и Японии. В связи с быстрым расширением бизнеса компания увеличила штат сотрудников: отдел продаж вырос в два раза, а служба поддержки и заботы о партнерах была выделена в отдельный департамент.

По итогам года «Роббо» стала третьей среди отечественных детских франшиз во Всероссийском рейтинге Topfranchise, а также вошла в реестр надежных франшиз Торгово-промышленной палаты России.

«В 2021 г. было меньше серьезных ограничений, связанных с пандемией. Поэтому люди без прежних опасений инвестировали в покупку франшиз, и бизнес восстанавливал свои позиции. Правда, предпочтение наши партнеры все же отдавали онлайн-направлению. Запустить дистанционный кружок можно почти вполовину дешевле, чем офлайн-клуб робототехники, а риски закрытия бизнеса в связи с локдауном ниже. При этом франчайзи получает маркетинговую и бизнес-поддержку со стороны “Роббо” в том же объеме. Впрочем, люди хотят скорее вернуться к обычной жизни, поэтому мы ожидаем скачка спроса на офлайн-продукты компании уже в следующем году», — сказала Екатерина Экало, директор по франчайзингу компании «Роббо».

«Роббо» продолжила развивать и линейку образовательных продуктов для школ. Компания обеспечила совместимость продуктов с операционной системой российского производства ROSA, запустила собственную LMS с симуляторами реальных электронных устройств для проведения онлайн-занятий по робототехнике и начала работать с инструментами дополненной реальности. В ближайшее время продуктовая линейка производителя пополнится новыми ИТ-решениями в таких передовых областях как виртуальная реальность и интернет вещей.

«Мы видим огромные перспективы в концепции метавселенной и считаем, что уже в ближайшие годы она станет главной движущей силой сферы образования. В результате мы получим мир, где можно дистанционно изучать любую профессию, в том числе требующую прикладных навыков. Робототехника станет доступной каждому ребенку в любой точке планеты. Это именно то, чего мы хотим достичь в “Роббо”. Поэтому активно внедряем передовые инструменты, такие как 3D-симуляторы и VR, в наши образовательные программы и делаем удаленные занятия более интерактивными и практическими», — отметил основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.