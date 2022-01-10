SuperJob составил рейтинг лучших вакансий в России в сфере мобильной разработки

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил наиболее востребованные позиции в сфере мобильной разработки. Самые высокооплачиваемые вакансии в данной сфере, которые будут актуальны в 2022 г., перечислены в подборке.

Больше всего готовы платить разработчику iOS на удаленке — до 400 тыс. руб. в месяц. Успешному кандидату предстоит работать над функционалом мобильного банка, а также создавать новые приложения. В эту же компанию требуется специалист, который будет работать с приложениями на платформе Android, обещают зарплату до 300 тыс. руб.

Третье место занимает вакансия разработчика Flutter. Работодатель предлагает зарплату от 200 тыс. руб, возможность работать удаленно, либо в московском офисе. Компания предоставляет технику на выбор сотрудников, а также компенсирует расходы на обеды.

Также в пятерку вошла вакансия iOS-разработчика на удаленку в Санкт-Петербургскую компанию, успешному кандидату готовы платить до 200 тыс. руб. А разработчику в Краснодаре, в федеральной сети аптек предлагают работу в офисе с зарплатой от 150 тыс. руб. Такую же зарплату предлагают и iOS-разработчику в московской стартап-команде.

Также в рейтинг попала вакансия Android-разработчика в Набережных Челнах, с зарплатой от 100 тыс. руб. В Йошкар-Оле в число лучших в сфере мобильной разработки попала вакансия iOS-разработчика.

Вакансий в сфере разработки ПО за год стало больше на 90%, а годовой прирост заработных плат в сфере информационных технологий — рекордный за 14 лет наблюдений (23,3% в номинальном выражении без учета инфляции). В 2022 г. ИТ-сфера сохранит высокий уровень спроса на квалифицированные кадры, в т.ч. из-за начавшейся в ковид ускоренной цифровизации торговли, образования и сервисов услуг. В числе наиболее востребованных останутся мобильные разработчики (iOS и Android), а также специалисты по информационной безопасности. В связи с цифровизацией, переходом на удаленку и ростом числа киберпреступлений компаниям предстоит столкнуться с задачами совершенствования систем защиты информации.