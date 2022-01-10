Выручка Samsung Electronics достигла 76 трлн вон по итогам IV квартала 2021 года

Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2021 г.

Консолидированная выручка компании составила приблизительно 76 трлн корейских вон. Консолидированная операционная прибыль – около 13,8 трлн корейских вон.

Приведенные выше оценки основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли. В связи с этим приведенные выше цифры являются средним арифметическим значением следующих показателей: продажи: 75-77 трлн корейских вон. Операционная прибыль: 13,7-13,9 трлн корейских вон.

Консолидированные показатели III квартала 2021 г. и IV квартала 2020 г. (по K–IFRS): продажи –73,98 и 61,55 трлн вон соответственно; операционная прибыль – 15,82 и 9,05 трлн вон соответственно.