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Бислан Магомадов назначен региональным директором «Билайн» в Южном регионе

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о назначении Бислана Магомадова региональным директором Южного региона.

На этой позиции Бислан Магомадов сменил Андрея Пятахина, который в декабре 2021 г. стал генеральным директором Beeline в Кыргызстане (входит в Veon Ltd).

До этого Бислан Магомадов занимал должность директора Краснодарского отделения «Билайн».

В сфере телекоммуникаций Бислан Магомадов работает с 2007 г., начинал свою карьеру в «Билайн» ведущим специалистом поддержки продаж Грозненского филиала ПАО «ВымпелКом», затем был назначен коммерческим директором, в 2014 г. возглавил Грозненский филиал компании. В 2016 г. Бислан Магомадов стал территориальным управляющим Краснодарского кластера, с 2020 г. – директор Краснодарского отделения «Билайн».

Бислан Рамзанович Магомадов родился 11 января 1982 г.

В 2006 г. окончил экономический факультет Марийского государственного университета, в 2007 г. - юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права.

Увлекается спортом, путешествиями, совершил мотопробег по России, Европе и США, принимал участие в марафонах.

В состав Южного региона «Билайн» входят: Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Орловская, Курская, Тамбовская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

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