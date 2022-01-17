«М.видео-Эльдорадо»: интерес россиян к флагманам позволил Apple и Samsung потеснить китайские бренды на рынке смартфонов

Группа «М.видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2021 г., в количественном выражении продажи составили чуть более 30 млн штук, объём рынка в деньгах достиг 730 млрд руб. Порядка 50% продаж в натуральном выражении пришлось на китайские бренды, год назад они достигали 55%. В 2021 г. свои позиции укрепили Samsung и Apple. Южнокорейский бренд уже десять лет является самым популярным производителем в России, Apple в этот период регулярно входит в топ-5. Пятерка самых популярных брендов смартфонов у россиян по итогам 2021 г. (в алфавитном порядке) – Apple, Honor, realme, Samsung, Xiaomi.

По оценке «М.видео-Эльдорадо», российский рынок смартфонов в 2021 г. в деньгах показал рост примерно на 28%, достигнув рекордных 730 млрд руб.

Одним из ключевых трендов на российском рынке остаётся повышенный интерес к устройствам дороже 50 тыс. руб., продажи которых в количественном выражении выросли на 70% в штуках. Их доля почти удвоилась, достигнув в штуках 14%, а в деньгах уже превышает 45%. Более 95% смартфонов дороже 50 тыс. руб. приходится на продажи Apple и Samsung.

В рейтинге наиболее популярных у россиян производителей лидером остаётся Samsung. Среди китайских брендов успешно продолжает расширять покупательскую аудиторию бренд Xiaomi, который за последние три года с пятого места поднялся на второе. В 2021 г. вместе с суббрендом Poco его доля в натуральном выражении выросла более чем на 50%, а две модели вошли в топ-5 самых популярных среди россиян.

Третью строчку заняла компания Apple, успешно запустившая новую линейку iPhone 13, кроме того, модели прошлых лет, особенно iPhone 11, пользовались повышенным спросом. Рывок совершил китайский бренд realme, занявший четвертую строчку. На пятом месте оказался Honor, который в конце года представил новые девайсы с сервисами Google.

Директор направления «Цифровая техника» группы «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский, сказал: «Категория смартфонов продолжает оставаться драйвером российского рынка электроники и наиболее крупным сегментом по объёму продаж. Девайс превратился в неотъемлемую часть нашей жизни – это уже главный инструмент для общения, совершения покупок и платежей, развлечений, съёмки фото, видео и других задач. У 88% устройств, продаваемых в России, есть биометрические датчики и диагональ экрана от 6 до 7 дюймов, 75% моделей оснащены аккумулятором от 4000 мА*ч, у 70% есть NFС-чип, а 17% девайсов поддерживают eSim. Стандартом для потребителя становятся модели со встроенной памятью более 128 Гб и оперативной более 4 ГБ, а также фронтальная камера от 20 МП для селфи и видеосвязи. Вчетверо вырос спрос на складные смартфоны, а на девайсы с поддержкой 5G – почти в 19 раз. «М.видео-Эльдорадо» сохраняет позиции крупнейшего продавца смартфонов в России за счёт расширения и доступности ассортимента, удобных способов выбора и быстрого получения заказа, программ рассрочки и кредитования, персональных ценовых предложений для каждого покупателя».