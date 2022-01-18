Более 1 млрд рублей привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор»

С начала работы «Московского акселератора» проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков). Каждый из них организовали при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров. Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов.

Проект «Московский акселератор» был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. Его реализует Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники “Московского акселератора” привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Одним из самых успешных выпускников «Московского акселератора» стала компания, представившая платформу дополненной и смешанной реальности, предназначенную для строительной отрасли. Продукт позволяет визуализировать объекты, в том числе в реальной обстановке. С помощью разработки гораздо проще учесть все возможные нюансы при проектировании самых разных зданий и сооружений. Проект получил финансирование в размере 160 млн руб.

Еще один перспективный проект, прошедший акселератор, — сервис персонализации рекламных кампаний. Ему удалось привлечь инвестиции в размере 120 млн руб. Платформа помогает настраивать рекламные кампании для социальных сетей и абонентов сотовых операторов. Финансовые средства планируется потратить на развитие платформы, расширение каналов продаж и усиление команды.

Среди перспективных стартапов также есть проект, посвященный разработке программного обеспечения для работы с 3D-моделями в виртуальной реальности. Он привлек 12 млн руб. инвестиций.

«В экосистеме проекта 5,3 тыс. компаний. Это все те представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Для участия в треках необходимо подать заявку от компании или стартапа, который уже разработал минимально жизнеспособный продукт (MVP), имеет устойчивую бизнес-модель и находится на этапе первых продаж. Партнеры программы выбирают около 30 команд, которые пройдут акселератор, получат экспертную оценку и представят свои проекты корпорациям и инвесторам. «Московский акселератор» помогает им доработать продукт, оптимизировать бизнес-процессы, подготовить план продвижения и увеличить выручку. Участников ждут воркшопы и коуч-сессии, встречи с опытными специалистами и лидерами отрасли.

Более подробно ознакомиться с программой «Московский акселератор», узнать о предстоящих треках и подать заявку на участие в одном из них можно на сайте проекта.