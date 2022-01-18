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«ЕАЕ консалт» провела ребрендинг

«ЕАЕ консалт» объявила о ребрендинге. Компания сменила логотип и другие элементы визуальной составляющей. Обновление бренда — реакция на глобальные изменения. С 2011 г. «ЕАЕ консалт» работала с единственным якорным заказчиком — «Лукойлом». Деятельность велась в соответствии с заранее заявленным бюджетом. Впоследствии объем заказов «Лукойл» сократился. В результате «ЕАЕ консалт» диверсифицировала клиентский портфель и изменила практически всё, вышла на рынок ИТ-аутсорсинга в качестве независимого игрока.

Сейчас компания работает с такими заказчиками как «Газпромнефть», «Сибур», «Билайн», «Эр-телеком», Mondelēz International, продолжает сотрудничество с «Лукойлом». Масштабирует решения на сегмент малого и среднего бизнеса, выступает как поставщик импортозамещающего ПО.

«ЕАЕ консалт» — технологический партнер Microsoft и Yandex. Компания имеет опыт внедрения облачных технологий, в частности, обеспечивает миграцию бизнес-критичных систем (SAP ERP, SAP HCM, «» и других) в Yandex.Cloud и Microsoft Azure. «ЕАЕ консалт» использует ИИ и Big Data, делает ставку на цифровую трансформацию бизнесов.

С 2019 г. компания разрабатывает собственные продукты. Доля проектов увеличена до 50%. В «ЕАЕ консалт» сосредоточили усилия на разработке, внедрении и поддержке отраслевых интегрированных систем управления, корпоративных информационных платформ и мобильных приложений.

Диверсификация и масштабирование также потребовали изменений в политике и стандартах управления персоналом. «ЕАЕ консалт» переподготовила сотрудников, внедрила новые регламенты и стандарты, перестроили бизнес-процессы под множество заказчиков. Приоритетными источниками конкурентоспособности для компании остаются: сохранение высокого уровня экспертизы, скорость решения задач, применение передового технологического стека.

По оценкам Gartner, рынок цифровой трансформации к 2022 г. достигнет $600 млрд, а до 2024 г. в каждой компании корпоративного сегмента внедрят, как минимум, три из двадцати видов ПО, не зависящих от конкретных процессов. Ещё одна тенденция последних трех лет — ребрендинг ИТ-компаний, примеры: Google Workspace, Facebook, Mail.ru Group, ELMA, Genesys, «Сбер банк», Naumen и др.

Владислав Таболин, генеральный директор «ЕАЕ консалт», ёмко обобщил суть и причины ребрендинга: «Новая айдентика символически представляет: профессионализм, технологии будущего и клиентоориентированный подход в виде трёх связанных элементов лого. Она потребовалась в связи с глубинными изменениями деятельности предприятия, которое стало самостоятельным участником рынка ИТ-консалтинга, аутсорсинга и импортозамещающих программных решений для цифровой трансформации. Сейчас мы привлекаем разных клиентов, и бренд должен соответствовать новому состоянию компании».

Новые черты бренда «ЕАЕ консалт» позволят визуально отразить новую роль компании на рынке и степень изменений в деятельности, процессах и структуре.

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