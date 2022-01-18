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Модульбанк запустил пополнение расчетного счета через СБП

Банк для бизнеса Модульбанк добавил новый способ пополнения расчетного счета через систему быстрых платежей (СБП). Теперь предприниматели могут перевести деньги на расчетный счет со своего счета физического лица — так же просто, как перевести деньги другу на карту.

Модульбанк реализовал все возможные способы приема оплаты за товары или услуги через СБП еще в конце 2021 г. Они доступны на кассе, в интернет-эквайринге, в отдельном приложении QR Pay. Теперь банк применил функциональность переводов C2B, которые обычно используются для приема платежей за товары и услуги, для целей пополнения собственных счетов предпринимателей.

Предприниматель выбирает способ пополнения счета через СБП в мобильном приложении Модульбанка, вводит сумму, назначение платежа и нажимает кнопку «Пополнить». Открывается список банков, установленных на его телефоне и поддерживающих переводы через СБП. Далее открывается приложение выбранного банка для подтверждения платежа. Процесс интуитивно понятен, платежи приходят моментально, пополнение бесплатно.

«Переводы и оплаты через СБП пользуются большой популярностью среди наших клиентов. Оборот по ним растет на 30% в месяц. Поэтому мы решили придумать для них новые сценарии функциональности – например, для пополнения расчетных счетов. Благодаря разработке команды СБП мы реализовали функциональность выбора банка физического лица внутри нашего приложения, что сделало клиентский путь еще удобнее», – сказала Евгения Васильева, директор по продуктам Модульбанка.

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