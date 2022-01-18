«Ростелеком контакт-центр» возглавил Сергей Шишмарев

Генеральным директором компании «Ростелеком контакт-центр» (АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций — 100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») назначен Сергей Шишмарев. Он сменил на этом посту Елену Дробот, которая продолжит карьеру за пределами компании.

«Сергею Шишмареву доверен один из самых ответственных участков, ведь наши клиенты сталкиваются при общении с “Ростелекомом” в основном с контакт-центром, что во многом формирует восприятие компании. При этом Сергей имеет большой опыт работы “на земле” — он отвечал за сегмент В2С последовательно в двух разных федеральных округах, прекрасно знает потребности наших клиентов и бизнес-процессы компании, которые все время усложняются с развитием продуктового портфеля. Сергею предстоит вывести “Ростелеком контакт-центр” на качественно новый уровень эффективности, что немаловажно для сохранения доступной стоимости услуг для наших пользователей», — отметил старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков.

Сергей Шишмарев

Сергей Шишмарев в 2004 г. окончил Новосибирский государственный технический университет. В телеком-отрасли работает с 2013 г. Два года был коммерческим директором розничного рынка фиксированного бизнеса макрорегиона «Сибирь» компании МТС.

В 2015 г. присоединился к команде «Ростелекома» в должности директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний восток». В 2019 г. назначен директором по работе с массовым сегментом макрорегиона «Урал». С 2021 г. параллельно стал генеральным директором интернет-провайдера «Планета» в Екатеринбурге (дочернее общество «Ростелекома»).