Softline и IT Expert стали партнёрами

Группа компаний IT Expert и компания Softline объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов будет осуществлять цифровую трансформацию заказчиков, используя продукты IT Expert.

«Соглашение с компаний Softline — важнейший этап развития нашего бизнеса. Наш новый партнер – глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, помогает осуществить цифровую трансформацию и предоставляет услуги по информационной безопасности заказчикам из более чем 50 стран и около 100 городов по всему миру. Softline обладает богатейшими компетенциями, осуществляет крупные системные проекты, в том числе — в рамках цифровой трансформации бизнеса крупнейших российских предприятий. Уверен, что наши продукты будут востребованы этой категорией заказчиков», — сказал Михаил Грибов, управляющий партнер ГК IT Expert.

Портфель решений Softline пополнится тремя продуктами группы компаний IT Expert. К ним относятся: ITSM box Creatio — решение, использующее методики ITIL 4 и предназначенное для цифровизации процессов, связанных с оказанием ИТ-услуг, их анализа, контроля качества самих услуг и удовлетворенности заказчиков; CPI box Сreatio — инструмент для формирования и непрерывного совершенствования цифровой системы, с помощью которого компании могут оценить зрелость своей системы менеджмента и готовность бизнеса к цифровой трансформации; Asset box Creatio — средство автоматизации процессов управления лицензиями, ИТ-активами и конфигурациями. Это решение оснащено специальным модулем мониторинга, который позволяет бизнесу в режиме реального времени контролировать состояние своей информационной инфраструктуры и отслеживать изменения, которые в ней происходят.

«Сегодня наши заказчики и их клиенты более требовательны, чем когда-либо, — отметил Марк Калайдов, директор направления решений «Террасофт» компании Softline, — Low-code/No-code платформа, готовые инструменты в решениях IT Expert, использование лучших практик с нашей стороны — всё это позволяет получить гибкость и значительно сократить сроки на адаптацию и внедрение решений. Также это дает возможность ускорить темпы цифровой трансформации и масштабировать текущую модель на другие подразделения и направления наших заказчиков».

Партнёрское соглашение предусматривает, что группа компаний IT Expert будет оказывать всестороннюю поддержку как бизнес-партнеру, так и заказчикам, которые будут приобретать программное обеспечение. Предусматривается активное сотрудничество в части повышения компетенций компании Softline в области управления программными активами. Специалисты ГК IT Expert, кроме того, будут привлекаться в качестве экспертов к участию в проектах, которые Softline будет осуществлять с использованием продуктов вендора.