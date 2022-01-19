Иван Зима назначен вице-президентом по цифровым регионам «Ростелекома»

Иван Зима, ранее занимавший должность вице-президента — директора макрорегионального региона «Волга», назначен на должность вице-президента по цифровым регионам ПАО «Ростелеком». На новой позиции в прямом подчинении президенту Иван возглавит блок прикладных проектов компании и будет отвечать за развитие региональной цифровизации.

Цифровой регион — одно из стратегических направлений работы компании. В его рамках «Ростелеком» разрабатывает и внедряет в российских городах передовые комплексные решения для цифровизации, которые охватывают такие сферы, как безопасность и видеонаблюдение, транспортные системы и городская среда, ЖХК, энергоэффективность и экология.

Иван Зима

Иван Зима родился в 1971 г. В 1994 г. он закончил Иркутский технический государственный университет по специальности «радиоинженер», в 2002 г. — Новосибирский Сибирский университет телекоммуникаций и информации по специальности «инженер-менеджер». В 2006 г. получил степень MBA в Московском техническом университете связи и информатики. Карьеру в «Ростелекоме» Иван Зима начал в 1998 г. на позиции ведущего инженера филиала и прошел путь до старшего вице-президента по развитию сетей связи. Под его руководством реализованы в том числе такие проекты, как «Видеонаблюдение за выборами Президента России» в 2012 г. и создание магистрального сегмента телекоммуникационной сети для обеспечения услугами связи Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. С 2019 г. Иван Зима занимал должность вице-президента — директора макрорегионального региона «Волга».

Вице-президент по прикладным проектам Игорь Зимин, ранее отвечавший за развитие цифровых регионов, покинул компанию.