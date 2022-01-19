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«Нетрика» вступила в АРПП «Отечественный софт»

«Нетрика» вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Новый статус позволит компании более активно участвовать в экспертных советах для решения ключевых вопросов, связанных с развитием российского ИТ-рынка и продвижением отечественных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Нетрики».

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» – объединение российских производителей программного обеспечения, включающее более 200 компаний. Ассоциация создает для своих участников благоприятные условия партнерства и взаимодействия с государством. Ее члены входят в состав экспертных советов Минцифры, Минпромторга России, Совета Федерации, Государственной Думы и других органов власти.

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