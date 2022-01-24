CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0

8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка!

Компания «Террасофт Россия» приглашает на одно из самых значимых событий в своей истории. 8 февраля состоится Freedom Релиз — масштабная презентация наиболее мощной версии платформы Creatio 8.0 и новой айдентики компании.

Онлайн-встреча будет посвящена теме свободы в автоматизации. В программе — презентация no-code платформы нового поколения для разработки бизнес-приложений и автоматизации процессов, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка!

Узнать детали и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Дискуссия с бизнес- и ИТ-лидерами. Откроет мероприятие блиц-дискуссия с участием приглашенных гостей. Почему no-code становится стратегическим вектором развития организации? Какие возможности для инноваций и изменений открывают no-code технологии? Что означает свобода в автоматизации для крупных компаний? Актуальные вопросы бизнес-среды обсудят Владимир Вертоградов (НОРБИТ), Александр Семенов (ГК «Корус Консалтинг»), Руслан Вагизов (ГК ICL), Даниил Моргалюк (Navicon), Алексей КлочковТеррасофт») и Вячеслав Аверин («Террасофт»).

Keynote. В продолжение выступит Катерина Костерева, CEO «Террасофт». Краткое выступление будет посвящено видению и ключевым принципам, которые лежат в основе стратегии компании. «Мы приглашаем вас в будущее, в котором вы сможете автоматизировать процессы без строчки кода, вовлечь всю организацию в создание новых приложений и восхищать своих клиентов безупречным сервисом», — делится Катерина.

Презентация Creatio 8.0. Основной частью Freedom Релиза станет презентация новой версии Studio Creatio 8.0 — платформы нового поколения, которая обеспечит максимальную степень свободы в автоматизации CRM, отраслевых и внутренних процессов организации. С помощью Creatio 8.Х, которая полностью совместима с предыдущими версиями платформы, вы сможете:

  • создавать любые пользовательские интерфейсы без ограничений и без строчки кода;
  • использовать единое рабочее место для управления no-code разработкой приложений;
  • быстро компоновать функциональность из множества готовых модулей и шаблонов;
  • управлять жизненным циклом приложений при помощи пользовательских инструментов.

Презентацию проведут лидеры R&D «Террасофт» — Иван Малафеев и Виталий Гдуля.

Музыкальный сет от Пола ван Дайка. Завершит мероприятие выступление звездного гостя — Пола ван Дайка. Диджей мирового уровня, номинированный на премию «Грэмми», исполнит специальный музыкальный сет, посвященный теме #СвободаСоздавать. А чтобы участники смогли в полной мере оценить возможности Creatio, один из спикеров в онлайн-режиме создаст с нуля новое бизнес-приложение — пользовательскими средствами, без строчки кода.

Онлайн-площадка мероприятия станет отличным инструментом для общения с единомышленниками и нетворкинга. Вы сможете задавать вопросы по новым возможностям Creatio и делиться своими идеями по использованию платформы. Присоединяйтесь и приглашайте коллег, чтобы провести время с максимальной пользой для всей команды!

Freedom Релиз стартует 8 февраля в 11:00 (МСК) и продлится не более 1,5 часов. Узнать детали и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила

IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты

«Дом.РФ» предскажет банкротов среди компаний и физлиц

Студент освоил производство микросхем в гараже на самодельном «железе» и крушит незыблемый «закон Мура»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022