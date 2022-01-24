CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение

ИТ-компания «Рдтех» стала официальным партнером «Шерпа роботикс» — российского разработчика программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов.

Программные роботы Sherpa RPA — программное обеспечение для автоматизации повторяющихся задач в маркетинге, бухгалтерии, HR, закупках, продажах и лидогенерации. Роботы работают 24 часа в сутки и выполняют операции в 10-100 раз быстрее, чем сотрудники. Таким образом, программный робот позволяет сэкономить время, которое можно потратить на более важные задачи.

Партнерство с «Шерпа роботикс» позволит «Рдтех» решать многие бизнес-задачи, стоящие перед клиентами компании, среди которых: автоматизация загрузки отсканированных первичных документов в «»; автоматизация обработки актов сверки; поиск кандидатов на внешних кадровых ресурсах; регистрация нового сотрудника в учетных системах при найме или процедуры при увольнении; сбор и анализ информации о потенциальных клиентах в открытых источниках; подбор потенциальных поставщиков, анализ ценовых предложений; сбор данных из корпоративных систем, сервисов и документов для последующего анализа и прогнозирования; автоматический подбор и заказ товаров.

«Говоря об основных преимуществах роботов для бизнеса, стоит отметить, что они позволяют ускорить рутинные процессы с часов до минут и секунд, благодаря чему сотрудники могут сосредоточиться на самых важных задачах. Роботизация не требует изменения или замены существующих ИТ-решений компании, при этом процесс внедрения работающего робота занимает от недели до месяца. На платформе Sherpa RPA легко настроить нового программного робота: без программирования в удобном графическом интерфейсе», – сказал генеральный директор компании «Шерпа роботикс» Константин Артемьев.

«Внедрение RPA — серьезный шаг в развитии бизнеса наших заказчиков. Благодаря партнерству с «Шерпа роботикс» мы сможем предложить рынку новые эффективные RPA-решения и инструменты, входящие в реестр отечественного ПО и совместимые с большинством платформ», – отметил генеральный директор компании «Рдтех» Сергей Еремеев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила

IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты

«Дом.РФ» предскажет банкротов среди компаний и физлиц

Студент освоил производство микросхем в гараже на самодельном «железе» и крушит незыблемый «закон Мура»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022