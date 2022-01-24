«Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение

ИТ-компания «Рдтех» стала официальным партнером «Шерпа роботикс» — российского разработчика программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов.

Программные роботы Sherpa RPA — программное обеспечение для автоматизации повторяющихся задач в маркетинге, бухгалтерии, HR, закупках, продажах и лидогенерации. Роботы работают 24 часа в сутки и выполняют операции в 10-100 раз быстрее, чем сотрудники. Таким образом, программный робот позволяет сэкономить время, которое можно потратить на более важные задачи.

Партнерство с «Шерпа роботикс» позволит «Рдтех» решать многие бизнес-задачи, стоящие перед клиентами компании, среди которых: автоматизация загрузки отсканированных первичных документов в «1С»; автоматизация обработки актов сверки; поиск кандидатов на внешних кадровых ресурсах; регистрация нового сотрудника в учетных системах при найме или процедуры при увольнении; сбор и анализ информации о потенциальных клиентах в открытых источниках; подбор потенциальных поставщиков, анализ ценовых предложений; сбор данных из корпоративных систем, сервисов и документов для последующего анализа и прогнозирования; автоматический подбор и заказ товаров.

«Говоря об основных преимуществах роботов для бизнеса, стоит отметить, что они позволяют ускорить рутинные процессы с часов до минут и секунд, благодаря чему сотрудники могут сосредоточиться на самых важных задачах. Роботизация не требует изменения или замены существующих ИТ-решений компании, при этом процесс внедрения работающего робота занимает от недели до месяца. На платформе Sherpa RPA легко настроить нового программного робота: без программирования в удобном графическом интерфейсе», – сказал генеральный директор компании «Шерпа роботикс» Константин Артемьев.

«Внедрение RPA — серьезный шаг в развитии бизнеса наших заказчиков. Благодаря партнерству с «Шерпа роботикс» мы сможем предложить рынку новые эффективные RPA-решения и инструменты, входящие в реестр отечественного ПО и совместимые с большинством платформ», – отметил генеральный директор компании «Рдтех» Сергей Еремеев.