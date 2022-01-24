Softline провела обучение по информационной безопасности ИТ-специалистов национальных патентных ведомств

Учебный центр Softline в рамках ежегодного обучения специалистов национальных патентных ведомств стран-членов Евразийской патентной организации провел курсы «Основы информационной безопасности» и «Обнаружение атак». По результатам прохождения обучения свою профессиональную квалификацию повысили специалисты национальных патентных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Благодаря преподавателям учебного центра Softline участники стран-членов ЕАПО повысили свою квалификацию по направлению информационной безопасности. Слушатели приобрели знания в области кибербезопасности, углубили понимание темы соответствия правилам политики информационной безопасности предприятия. Преподаватели также поделились знаниями в области архитектуры, объяснили принципы работы систем предотвращения, обнаружения и противодействия атакам.

Учебные курсы были проведены с применением дистанционных образовательных технологий и ориентированы на руководителей и сотрудников подразделений, работающих в области информационных технологий, автоматизации и технической защиты информации, ответственных за обеспечение безопасности компьютерных сетей.

«В рамках сотрудничества с нашими партнёрами и друзьями из стран-членов ЕАПО мы реализуем разнообразные проекты, способствующие внедрению цифровых технологий в этих странах. Проблемы кибербезопасности является ключевыми, особенно в период цифровой трансформации национальных экономик. Мы убеждены, что проведённое повышение квалификации было полезным для слушателей и позволит снизить риски киберугроз в национальных патентных ведомствах», – отметил руководитель учебного центра Softline Антон Рязанов.