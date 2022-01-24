CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Softline провела обучение по информационной безопасности ИТ-специалистов национальных патентных ведомств

Учебный центр Softline в рамках ежегодного обучения специалистов национальных патентных ведомств стран-членов Евразийской патентной организации провел курсы «Основы информационной безопасности» и «Обнаружение атак». По результатам прохождения обучения свою профессиональную квалификацию повысили специалисты национальных патентных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Благодаря преподавателям учебного центра Softline участники стран-членов ЕАПО повысили свою квалификацию по направлению информационной безопасности. Слушатели приобрели знания в области кибербезопасности, углубили понимание темы соответствия правилам политики информационной безопасности предприятия. Преподаватели также поделились знаниями в области архитектуры, объяснили принципы работы систем предотвращения, обнаружения и противодействия атакам.

Учебные курсы были проведены с применением дистанционных образовательных технологий и ориентированы на руководителей и сотрудников подразделений, работающих в области информационных технологий, автоматизации и технической защиты информации, ответственных за обеспечение безопасности компьютерных сетей.

«В рамках сотрудничества с нашими партнёрами и друзьями из стран-членов ЕАПО мы реализуем разнообразные проекты, способствующие внедрению цифровых технологий в этих странах. Проблемы кибербезопасности является ключевыми, особенно в период цифровой трансформации национальных экономик. Мы убеждены, что проведённое повышение квалификации было полезным для слушателей и позволит снизить риски киберугроз в национальных патентных ведомствах», – отметил руководитель учебного центра Softline Антон Рязанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила

IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты

«Дом.РФ» предскажет банкротов среди компаний и физлиц

Студент освоил производство микросхем в гараже на самодельном «железе» и крушит незыблемый «закон Мура»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022