Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки»

Emerging Travel Group, управляющая российскими брендами Ostrovok и B2B.Ostrovok, а также международными брендами Zenhotels и Ratehawk, объявила о запуске нового сервиса для организации деловых поездок «Ostrovok.ru командировки». Сервис уже доступен для всех желающих – зарегистрироваться в нем может любое российское юридическое лицо.

«Ostrovok.ru командировки» разработан специально для тревел-координаторов, которые организуют командировки для сотрудников компаний, бизнес-путешественников, которые самостоятельно бронируют для себя все составляющие деловой поездки, а также для бухгалтеров, которым важно иметь доступ к отчетности по всем поездкам. Сервис позволяет быстро находить и бронировать размещение среди 1,7 млн отелей в России и за рубежом, резервировать авиабилеты более 350 авиакомпаний, заказывать трансферы в 150 странах, арендовать автомобили, настраивать тревел-политики, работать в нескольких валютах, а также управлять лимитами и отчетностью, что значительно упрощает процесс управления командировками сотрудников.

Феликс Шпильман, CEO Emerging Travel Group, управляющей «Ostrovok.ru командировки», сказал: «Рынку хорошо известны наши удобные решения для самостоятельных туристов и профессионалов индустрии – турагентов и операторов. С корпоративными клиентами мы работаем уже несколько лет на базе нашего агентского продукта, но различия между этими аудиториями были всегда: у бизнес-тревеллеров свои специфичные требования к набору доступных услуг, процессу их бронирования, работе с отчетностью. Сегодня с нами работают почти 5,5 тыс. корпоративных клиентов – это значительная группа пользователей, потребности которой необходимо учитывать. Именно поэтому было принято решение выделить продукт для бизнес-путешественников в отдельное направление и развивать его самостоятельно, учитывая комплексные запросы его конечного потребителя. Мы уверены, что наш опыт в индустрии в сочетании с лучшим инвентарем и выгодными ценами позволит корпоративным клиентам бронировать качественное размещение в рамках практически любых тревел-политик, что в результате поможет сэкономить время на планировании поездок и сделает весь процесс простым и комфортным».

Сервис будет удобен в первую очередь компаниям малого и среднего бизнеса. После регистрации в системе пользователь может добавить в настройки личного кабинета тревел-политику – в этом случае при поиске составляющих поездки ему будут отображаться только те варианты, которые соответствуют политике компании.

К одному личному кабинету можно добавить несколько сотрудников, назначив им разные права доступа. Так документация по всем поездкам будет храниться в одном месте. Расходы на командировки также можно группировать в центры затрат, что позволит легче вести внутреннюю отчетность.

Все закрывающие документы будут доступны пользователю в личном кабинете в режиме реального время, их можно автоматически выгрузить в «1С» и другие системы учёта, а обмен документами возможен по ЭДО.

Оплата приобретенных услуг возможна несколькими способами – по счету, личной или корпоративной картой или на месте в отеле. Использование самой системы бесплатно для компаний.

Пользоваться сервисом можно не только в десктопной версии, но и в мобильном приложении для iOS или Android.