Программисты и сисадмины наиболее часто преданы своей профессии

Если бы появилась возможность выбрать профессию снова, верны своему делу осталось бы подавляющее число архитекторов и программистов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 4800 представителей 24 наиболее распространенных профессиональных групп, в том числе программисты и сисадмины.

На втором месте в рейтинге удовлетворенности своей профессией — программисты: 82% из них подтвердили бы свое решение о выборе профессии, 13% опрошенных хотели бы сменить направление деятельности, еще 5% затрудняются ответить. Программисты с 2014 г. занимают второе место среди профессиональных групп, довольных своей специальностью. Ранее удовлетворенных профессией было на 4% меньше (78%), чем в 2022 г.

Сисадмины также удовлетворены своей профессией. Это подтвердили 72% опрошенных, сменить деятельность хотели бы 13%, а затрудняются с ответом еще 15% специалистов.

Лидером рейтинга специалистов, наиболее преданных своему призванию, являются архитекторы: 83% не променяли бы свою специальность ни на какую другую. Сметчиков, удовлетворенных выбором профессионального пути, — 76%. Не променяли бы свое призвание на другую сферу деятельности большинство врачей и медицинских сестер (69 и 65% соответственно). Остались бы верны профессии и 63% HR-менеджеров.

На последней строке рейтинга наиболее преданных своей профессии специалистов, — экономисты: среди них лишь 45% выбрали бы свою профессию вновь.

За четыре года, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, специалистов, довольных своим выбором профессионального пути, стало меньше среди спортивных тренеров (на 8 п.п.), дизайнеров (на 5 п.п.) и экономистов (на 3 п.п.). А вот программистов, которые не променяли бы свою профессию на иную, стало на 4 п.п. больше.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Время проведения: 10-24 января 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 4800 респондентов — по 200 представители 24 профессиональных групп