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Softline объявляет о долгосрочной партнерской программе для сотрудников

Softline Holding PLC, мировой поставщик решений и услуг в сфере информационных технологий, специализирующийся на цифровой трансформации, облачных вычислениях и информационной безопасности, объявляет о намерении внедрить программу долгосрочного партнерства для сотрудников (LTEPP – Long Term Employee Partnership Program). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline работает в отрасли, где таланты играют ключевую роль в развитии бизнеса и конкурентной дифференциации. В рамках нашего более широкого ценностного предложения для сотрудников совет директоров стремится поощрять культуру увеличения доли владения акциями сотрудниками компании.

В дополнение к долгосрочному плану стимулирования на основе акционерного капитала в 2022 финансовом году компания намерена внедрить LTEPP – план, основанный на долевом участии всех сотрудников. Сотрудники компании будут иметь право на получение опционов на акции компании в размере до 45% их годового заработка каждый год по усмотрению совета директоров при достижении определенных целевых показателей роста цены акций. Опционы будут конвертироваться в акции (vest) в течение периода до пяти лет после предоставления в зависимости от их размера.

Кроме того, компания планирует предложить программу покупки акций для всех сотрудников, предоставив им право покупать акции на сумму до 15% от их годового заработка со скидкой 15% на момент приобретения.

Программа является ключевым инструментом, помогающим привлекать, удерживать и мотивировать лучших сотрудников. Если цели программы будут достигнуты, то при росте цены акций c CAGR 30% или более, ожидается размытие акционерного капитала на приблизительно 4% в год. Как было недавно объявлено, Softline также реализовала программу выкупа акций, призванную компенсировать влияние разводнения от долгосрочных планов стимулирования руководства.

«Наша цель – наладить долгосрочное партнерство с сотрудниками, которые представляют нашу основную ценность, и ключевой актив на рынке. Существенное отличие нашего плана от аналогов состоит в том, что он рассчитан на всех сотрудников компании. С этим планом партнерства мы выравниваем цели и задачи, которые стоят перед нашими акционерами и сотрудниками. И мы уверены, что этот план будет хорошо воспринят всеми сотрудниками», – отметил Игорь Боровиков, председатель совета директоров Группы компаний Softline.

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