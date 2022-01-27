Исследование ВШЭ: 78% выпускников «Яндекс.практикума» устраиваются на новую работу

Институт образования Высшей Школы Экономики опубликовал результаты исследования о трудоустройстве студентов и выпускников «Яндекс.практикума». Исследование является регулярным и проводится по заказу сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс.Практикум» по открытой методологии для оценки качества/эффективности своих программ.

По данным опроса респондентов выяснилось, что основная цель обучения в «Яндекс.практикуме» – получение новой специальности в сфере цифровых профессий или смена работы. Об этом сообщили 77% респондентов. У 63% выпускников курсов до этого не было никакого опыта трудоустройства в ИТ.

Среди тех, кто пришел на курсы, чтобы сменить работу, у каждого шестого это получилось еще во время обучения. В целом, 78% выпускников «Яндекс.практикума» трудоустроились на момент опроса. В прошлой волне исследования, проведенной весной 2021 г., доля составляла 71%. В возрастной группе от 40 лет и выше работу удалось сменить каждому второму респонденту.

«Сегодня онлайн-образование становится все более популярным инструментом для перехода в новую профессию. Именно за этим приходят к нам в “Практикум”, и цифры нового исследования ВШЭ это подтверждают: 77% наших студентов хотят сменить место работы или получить новую специальность. Самыми востребованными образовательными программами среди них по итогам прошлого года стали программирование на разных языках (курсы выбрали 40% учащихся) и аналитика данных (25% студентов). Также мы видим увеличение спроса на направления маркетинга, управления и дизайна. По данным исследования, в подобных специалистах нуждается и рынок - 78% выпускников “Яндекс.практикума” успешно трудоустраиваются, каждый шестой - не дожидаясь окончания обучения. Показатель трудоустройств за последние полгода вырос с 71% до 78%. И это в том числе результат комплексной работы всей нашей команды - одной из ключевых задач для себя в “Практикуме” мы ставим популяризацию цифровых профессий. Мы не только проводим большую работу над улучшением обучающих программ, но и активно оптимизируем работу карьерного центра, проходя вместе с каждым нашим выпускником все этапы трудоустройства в новой для него роли», – сказал Евгений Лебедев, руководитель сервиса «Яндекс.практикум» в России.

Как выросла зарплата выпускников

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди выпускников семи курсов «Яндекс.практикума»: «Фронтенд разработчик», «Веб-разработчик», «Тестировщик», «Аналитик данных», «Специалист по Data Science», «Интернет-маркетолог», «Python-разработчик». Все респонденты завершили обучение в период с 1 июля 2020 г. по 31 марта 2021 г., то есть на момент опроса прошло как минимум семи месяцев.

В среднем выпускники «Яндекс.практикума» ежемесячно получают 87 тыс. руб. Заработная плата выросла у каждого второго респондента. Из них треть отметила, что при переходе на новое место работы после окончания обучения, доход вырос на 46 тыс. руб. и более, 43% – на сумму от 10 тыс. руб. до 31 тыс. руб. У 33% опрошенных заработок остался прежним, у 15% – уменьшился. Последний показатель связан с тем, что при переходе в новую профессию выпускник часто начинает с позиции ниже, чем он занимает при текущей специальности.

Также респондентов попросили дать субъективную оценку достижимости целей обучения. 80% выпускников сообщили о том, что добились желаемого благодаря образованию от «Яндекс.практикум». Три четверти используют в работе полученные на курсах навыки и знания. У 70% выпускников стало больше интересных обязанностей, задач или проектов, 80% стали чувствовать себя увереннее в профессиональном отношении.

92% трудоустройств происходит в первые полгода. Каждый второй выпускник нашел работу через специализированные сайты с вакансиями. Каждого седьмого приняли без собеседования. Подавляющее большинство опрошенных продолжают работать на первом (после окончания обучения) месте трудоустройства.