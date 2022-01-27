T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России

Облачный провайдер Т1 Cloud и Solidlab провели оценку развития рынка инструментов для разработки защищенных приложений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений.

Согласно зарубежным прогнозам, в 2022 г. инструменты DevSecOps будут применять более 90% компаний-производителей ПО. В области внутренней (inhouse) разработки приложений российские тренды соответствуют мировым. Компании, в которых информационные системы играют ключевую роль, используют DevOps все более активно. В первую очередь, это организации, предоставляющие большое количество сервисов конечным потребителям, зачастую в виде экосистем: банки, страховые компании, операторы связи, крупнейшие интернет-провайдеры, службы такси и доставки.

Согласно отчету консалтинговой компании Research and markets, рынок DevSecOps ближайшие годы будет расширяться с максимальным среднегодовым темпом более 25% и к 2028 г. достигнет мирового значения в $17,24 млрд. Эти показатели во многом будут обеспечены за счет повсеместной цифровизации, быстрого развития IoT-технологий, облачных вычислений и ИТ-инфраструктуры.

Качество кода напрямую влияет на финансовые результаты компаний. Развитие киберпреступности вместе с сокращением сроков разработки и ростом частоты релизов становятся драйвером внедрения методов DevSecOpS. Инструменты помогают минимизировать цену ошибки программиста и избежать убытков из-за утечки данных или иных ИБ-событий. DevSecOps позволяет сократить затраты на разработку за счет уменьшения количества уязвимостей в итоговом продукте и реагирования на обнаруженные недостатки на ранних стадиях разработки.

Одной из ключевых тенденций является развитие методологий совместной разработки, а именно – синергия DevSecOps и облака. В частности, в 2021 г. рынку было представлено первое в России полнофункциональное облачное решение в области Secure SDLC, или внедрения процедур разработки защищенного ПО – T1 SDP. Продукт предоставляет поддержку процессов и сервисов Secure SDLC в нужном компаниям объеме, обеспечивая все преимущества облачного сервиса, а также оптимизацию оценки и выбора решений посредством специализированной лаборатории. Кроме того, развертывание инструментов защищенной разработки в облаке позволяет автоматизировать рутинные операции. Это сокращает издержки компаний и ускоряет разработки, полностью минимизируя риски информационной безопасности.

«За последние пять лет в России количество софтверных компаний, производящих проприетарное ПО для B2C/B2B/B2G-рынков, ежегодно прирастало, достигнув показатель порядка 4,2 тыс. компаний. Из них на сегодняшний день DevOps внедрили 30% организаций, что неизбежно будет способствовать переходу на DevSecOps, поскольку за развитием ИТ-продукта практически неизбежно следуют вопросы безопасности. Однако из-за нехватки DevSecOps-специалистов компании станут все чаще рассматривать частичный аутсорсинг процесса безопасной разработки, что также обусловит вероятное смещение акцента специализации профессионалов в области DevSecOps на облачные технологии. Популярность облачного подхода также будет усиливаться недостаточным взаимодействием ИБ-специалистов с разработчиками внутри крупных российских компаний. Эти факторы на фоне активного перехода бизнеса на модель SaaS для обеспечения гибкости и экономичности положительно повлияют на востребованность Secure SDLC в облаке», – сказал Михаил Авсеенко, менеджер продуктового направления T1 SDP облачного провайдера Т1 Cloud.

«DevSecOps дает компаниям уверенность, что их приложения максимально безопасны. И хотя абсолютно защищенных приложений не существует, внедрение инструментов DevSecOps гарантирует, что кибербезопасность станет одним из критериев качества продукта без существенного увеличения нагрузки на отдел ИБ даже в условиях интенсивного релизного цикла. Комментируя ситуацию на рынке, стоит отметить, что интерес к DevSecOps растет не только благодаря усилению киберугроз и смещению потребительских предпочтений в сторону онлайн-платформ. Во многом это происходит в результате роста осведомленности разработчиков о преимуществах инструментов DevSecOps, включая экономию бюджетов, гибкость и масштабируемость с помощью облачных технологий», – отметил Сергей Лахин, коммерческий директор группы компаний Solidlab.