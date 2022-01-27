VEB Ventures инвестировал 300 млн руб. в компанию «Профотек»

Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) вложил 300 млн рублей в АО «Профотек» — разработчика инновационных трансформаторов тока для электроэнергетики на основе уникальных электронно-оптических технологий. Финансирование будет направлено в первую очередь на масштабирование продаж в России и на международных рынках, увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, дальнейший НИОКР и маркетинг. Текущий акционер компании «Профотек» – корпорация «Роснано».

В течение нескольких лет эта инвестиция может принести многократную прибыль, которая будет обеспечена, в том числе, динамичным ростом сегментов мирового рынка цифровых технологий в энергетике, на котором работает компания. Что в свою очередь станет для российского рынка реновацией подстанций на энергетических предприятиях, которая заложена в ведомственном проекте «Цифровая энергетика».

Компания «Профотек» планирует принять участие в процессе цифровой трансформации отечественной энергетики. Продукция компании частично заменит устаревшие аналоговые трансформаторы, которые неудобны и опасны в эксплуатации и не обеспечивают точность измерений в критических зонах.

Решения на основе инновационных электронно-оптических технологий обеспечивают высокую точностью измерений, стабильную работу в широком температурном диапазоне. Цифровые измерительные трансформаторы выигрывают у традиционных, благодаря отсутствию магнитного насыщения, устойчивой работе в условиях токов короткого замыкания и другим параметрам. Кроме того, они не требуют регулярного обслуживания, обходятся на 30% дешевле в эксплуатации и умеют анализировать состояние линий.

«Мировой объем рынка цифровых технологий в энергетике оценивается в $53 млрд. и прогнозы на ближайшие годы говорят о постепенном росте до $64 млрд. В России этот рынок пока только развивается, тренд цифровой трансформации производств, безусловно, присутствует. В частности, существенное влияние на рост сектора окажет реализация ведомственного проекта “Цифровая энергетика”. В России работает больше 11 тыс. подстанций класса напряжения 110 кВ и выше, более 10% ежегодно попадает в программу реновации. Мы рассчитываем, что со временем продукция компании “Профотек” может быть установлена не менее чем на 10% объектов от общего количества реконструируемых и вновь строящихся подстанций. Цифровые трансформаторы пожаробезопасны и экологичны. В них не применяются токсичные и горючие вещества. Мы считаем выгодным инвестировать в команду с сильным R&D, которая первой на российском рынке создала такой продукт и успешно экспортирует его», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Рынок систем комплексной автоматизации в энергетике в России составляет около 60-70 млрд руб. Более 40% выручки мы планируем получить за счет реализации комплексных решений, включающих электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения. Продукты компании являются первичным звеном цифрового учета в архитектуре построения “Цифровой подстанции”. Мы ожидаем рост спроса по мере реализации дорожной карты “Цифровая трансформация 2030”, удовлетворить который мы сможем после расширения производственных мощностей», — сказал генеральный директор «Профотек» Олег Рудаков.