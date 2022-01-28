Около 30 млн руб. инвестиций привлекли выпускники акселератора московского проекта «Бизнес-уик-энд»

В столице подвели итоги работы первого отраслевого акселератора в рамках проекта «Бизнес-уик-энд». Он стал завершающим этапом для тех, кто уже прошел преакселерационную и акселерационную программы. Весь процесс обучения занял 22 недели.

«Во время акселератора предприниматели дорабатывали и улучшали показатели своих проектов, чтобы презентовать их инвесторам. Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 миллионов рублей инвестиций», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Бизнес-уик-энд» — бесплатный проект по обучению москвичей основам ведения бизнеса. Его реализует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Отраслевой акселератор «Бизнес-уик-энда» рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Развивать проекты и готовиться к презентации для инвесторов участникам помогали эксперты и успешные предприниматели, в том числе имеющие опыт международных продаж.

«На старте каждый из участников получил детальный аудит проекта и дорожную карту по его развитию. После длительной и интенсивной работы вместе с менторами и наставниками, предприниматели презентовали свои проекты экспертам и инвесторам. Четыре команды получили призы от организаторов», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Это проект Глеба Краснова, представляющий собой онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта. Он создан для назначения и дозирования детского питания и медикаментов в зависимости от симптомов пациента. Награду получил проект еще одного участника — Дениса Спасибо. Его разработка помогает открыть свой интернет-магазин в мессенджере. Марина Газизова создала маркетплейс для мастеров в сфере бьюти-индустрии, благодаря которому можно арендовать рабочие места в салонах красоты. Сергея Новикова отметили за проект в области дополненной реальности для визуализации товаров.

В качестве призов участникам вручили сертификаты на обучение, приобретение коммерческих продуктов для развития своих проектов и организации бизнес-процессов.