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Wildberries усиливает ИТ-команды

Wildberries усиливает ИТ-команды – количество разработчиков за 2021 г. выросло с 530 до 700. В планах – дальнейшее активное развитие внутренних проектов, поэтому в 2022 г. компания открыла еще 160 вакансий.

Основной фокус ИТ направлен на разработку собственного ПО и уникальных технологических решений:

-Отказоустойчивая инфраструктура, обеспечивающая в режиме 24х7 моментальный отклик для десятков миллионов пользователей, и способная легко масштабироваться под новые вызовы

-Развитие AI в сервисах Wildberries: цифровизация контакт-центра, рост скорости обработки запросов пользователей, автоматизация акций и расчетов, улучшение поиска

Уберизация» HR: собственные ИТ-решения по привлечению исполнителей, цифровизация кадрового документооборота и сфер взаимодействия с сотрудниками и исполнителями

-FinTech: интеграция новых платежных систем, разработка ПО для платежных транзакций

-Концепция Mobile First: доля мобильного трафика составляет уже около 90%, поэтому ИТ-команды работают над новыми и действующими мобильными приложениями и мобильным сайтом для пользователей

В 2022 г. Wildberries продолжит работать над инхаус-проектами для улучшения пользовательского опыта, в том числе реализация проектов по дальнейшему снижению «бюрократической нагрузки» на предпринимателей – например, автоматизация налоговой отчетности, «безбумажные» перевозки и т.д.

Основные показатели

Оборот GMV (чистый оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов) в 2021 г. вырос на 93% до 844 млрд руб. В IV квартале 2021 г. продажи обновили исторический максимум, достигнутый в III квартале 2021 г., и составили 304,8 млрд руб., что на 101% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г.

По прогнозам Wildberries, прибыль по итогам 2021 г. составит около 18 млрд руб. (до налогообложения), которая будет инвестирована в дальнейшее развитие компании: строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса, расширение ассортимента.

Число заказов достигло 808,6 млн (+146% 2021/2020), пик числа заказов пришелся на декабрь 2021 г. – около 3,5 млн ежедневно.

Покупатели приобрели через Wildberries свыше 1 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2020 г.

Наибольшие объемы продаж по категориями:

-Одежда, обувь и аксессуары: 336,5 млрд руб. (+55% 2021/2020)

-Детские товары: 115,7 млрд руб. (+63%)

-Товары для дома и дачи: 114,6 млрд руб. (+111%)

-Бытовая техника и электроника: 76,4 млрд руб. (+64%)

-Косметика и парфюмерия: 71,5 млрд руб. (+90%)

Самые высокие темпы роста продаж:

-Ювелирная бижутерия (+304% 2021/2020)

-Строительные материалы (+282%)

-Крупная бытовая техника (+260%)

-Отдых и кемпинг (+228%)

-Автоаксессуары (+222%)

За 2021 г. покупательская аудитория Wildberries достигла 113 млн пользователей (MAU)

Wildberries построил 350 тыс. кв. м новых складских площадей в 2021 г., их совокупная площадь превысила 720 тыс. кв м, что позволило ускорить доставку товаров в регионы страны и оптимизировать расходы предпринимателей-партнеров на логистику

Новые возможности для российского бизнеса

В 2021 г. Wildberries продолжил трансформацию из онлайн-ритейлера в онлайн-платформу, объединяющую российских предпринимателей для продаж товаров и оказания услуг:

-На онлайн-площадку пришли свыше 410 тыс. новых предпринимателей - больше, чем за всю 17-летнюю историю компании. На начало 2022 г. на Wildberries зарегистрировано свыше 500 тыс. предпринимателей и компаний, свыше 80% - из сектора малого бизнеса и самозанятые

-Запуск модели продаж «маркетплейс» со складов предпринимателей, доставка товаров силами продавцов. Это позволило оптимизировать затраты партнеров на логистику и комиссию, расширить их предложение на Wildberries

-Развитие партнерской сети пунктов выдачи. Предприниматели могут открывать брендированные пункты самовывозов не только в России, но и Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В 2021 г. действовала программа субсидирования для открытия новых точек выдачи.

-Запуск партнерской логистики и совместных распределительных центров. Малый бизнес может оказывать услуги грузоперевозок через WB Drive, а также зарабатывать на приемке и хранении товаров в партнерских распредцентрах

Расширение географии работы

В 2021 г. Wildberries вышел на рынки 11 новых стран - США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. География работы онлайн-ритейлера охватывает уже 19 стран. Благодаря этому российские предприниматели, продающие товары через Wildberries, смогли выйти на новые рынки и нарастить собственные экспортные продажи.

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