Yandex.Cloud запускает программу развития бизнес-специалистов в сфере облачных технологий

Облачная платформа Yandex.Cloud открывает отбор на годовую программу развития начинающих бизнес-специалистов в сфере облачных технологий. В рамках программы будет сформирована команда, которая изучит рынок облачных технологий через практические задачи и взаимодействие с клиентами под руководством наставников. В течение года участники будут трудоустроены в «Яндексе», а лучшим кандидатам будет предложено перейти на бессрочный контракт при достижении целевых показателей. Для участия нужно подать заявку не позднее 28 февраля 2022 г.

На первом этапе программы команда познакомится с основами облачных технологий, узнает, как устроена платформа Yandex.Cloud. Наставники расскажут о сценариях использования облачных сервисов в бизнесе, индустриальной специфике их применения. На втором этапе участники изучат основные принципы взаимодействия с клиентами, научатся выявлять бизнес-потребности и выстраивать коммуникацию. После прохождения основных модулей обучения команда будет работать над практическими задачами: инициировать диалог с клиентами и проводить реальные бизнес-встречи.

У всех участников будет наставник, который познакомит с планом работы, будет курировать рабочий процесс и помогать в сложных ситуациях. Для оценки результатов программы сформирована прозрачная система KPI. Те, кто проявит себя наилучшим образом, получат шанс стать частью бизнес-команды Yandex.Cloud.

Участниками программы могут стать молодые специалисты, недавно окончившие вуз, или выпускники этого года, получившие техническое или бизнес-образование. Программа подойдет тем, кто готов активно учиться новому и погружаться в незнакомые процессы, хочет развиваться в ИТ-сфере и при этом работать с людьми. Кандидаты должны владеть английским языком на уровне intermediate и выше и быть готовыми работать в офисе в Москве 40 часов в неделю.

Программа запущена совместно с командой стажировок «Яндекса» и стартует 5 апреля 2022 г. Отбор пройдет в три этапа: решение тестового задания, участие в командной бизнес-игре, финальное кейс-собеседование.