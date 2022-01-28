CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Yandex.Cloud запускает программу развития бизнес-специалистов в сфере облачных технологий

Облачная платформа Yandex.Cloud открывает отбор на годовую программу развития начинающих бизнес-специалистов в сфере облачных технологий. В рамках программы будет сформирована команда, которая изучит рынок облачных технологий через практические задачи и взаимодействие с клиентами под руководством наставников. В течение года участники будут трудоустроены в «Яндексе», а лучшим кандидатам будет предложено перейти на бессрочный контракт при достижении целевых показателей. Для участия нужно подать заявку не позднее 28 февраля 2022 г.

На первом этапе программы команда познакомится с основами облачных технологий, узнает, как устроена платформа Yandex.Cloud. Наставники расскажут о сценариях использования облачных сервисов в бизнесе, индустриальной специфике их применения. На втором этапе участники изучат основные принципы взаимодействия с клиентами, научатся выявлять бизнес-потребности и выстраивать коммуникацию. После прохождения основных модулей обучения команда будет работать над практическими задачами: инициировать диалог с клиентами и проводить реальные бизнес-встречи.

У всех участников будет наставник, который познакомит с планом работы, будет курировать рабочий процесс и помогать в сложных ситуациях. Для оценки результатов программы сформирована прозрачная система KPI. Те, кто проявит себя наилучшим образом, получат шанс стать частью бизнес-команды Yandex.Cloud.

Участниками программы могут стать молодые специалисты, недавно окончившие вуз, или выпускники этого года, получившие техническое или бизнес-образование. Программа подойдет тем, кто готов активно учиться новому и погружаться в незнакомые процессы, хочет развиваться в ИТ-сфере и при этом работать с людьми. Кандидаты должны владеть английским языком на уровне intermediate и выше и быть готовыми работать в офисе в Москве 40 часов в неделю.

Программа запущена совместно с командой стажировок «Яндекса» и стартует 5 апреля 2022 г. Отбор пройдет в три этапа: решение тестового задания, участие в командной бизнес-игре, финальное кейс-собеседование.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

«Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером

Из России стремительно исчезают операторы связи

Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников

На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022