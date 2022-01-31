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Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS.

Клиентам Datafort доступны несколько моделей межсетевых экранов Usergate различной производительности. А разнообразные варианты подписки включают такие модули как система обнаружения вторжений, сигнатуры приложений L7, URL-фильтрация, потоковый антивирус и защищенный почтовый шлюз. Поддержка эксплуатации решения в своем облаке осуществляется непосредственно специалистами Datafort.

При этом межсетевой экран соответствует требованиям регуляторов в части защиты государственных информационных систем, технологических сетей, критичной инфраструктуры и информационных систем персональных данных. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 4 уровню доверия МЭ СОВ с профилями защиты А, Б, Д.

«Usergate стал первым российским разработчиком, чей продукт вошел в наш пул межсетевых экранов. Это решение отлично подойдет тем нашим клиентам, которые поддерживают тенденцию импортозамещения. Мы в Datafort считаем, что этот отечественный файервол может составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Кроме того, явным преимуществом продукта является удобство его настройки и широкий функционал даже в базовой подписке», – отметил директор по информационной безопасности Datafort Егор Бигун.

Он также уточнил, что именно межсетевые экраны Usergate применяются в системе защиты аттестованного облака Datafort. Напомним, ранее Datafort стал одним из первых облачных провайдеров в России, чья платформа имеет аттестат соответствия требованиям по защите информации, полученный по новой методике ФСТЭК России.

«Мы рады сотрудничеству с Datafort. Компания имеет продолжительный опыт работы в рамках сервисной модели с аналогичными зарубежными решениями. А благодаря обширной клиентской базе и сложившейся экспертизе, они отлично осведомлены о потребностях заказчиков и со своей стороны смогут делиться с нами обратной связью в вопросах производительности, функционала нашего решения и направления дальнейшего развития», – сказал руководитель направления MSSP компании Usergate Салахутдинов Артур.

Он также добавил, что уже нельзя пройти мимо тенденции исхода локальных инфраструктур в облако. Это действительно выгодно, а в некоторых случаях – единственный способ решения проблем, особенно связанных с обеспечением требуемого уровня информационной безопасности.

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