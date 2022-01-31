Годовая выручка Universal Robots превысила $300 млн

Датский производитель коллаборативных роботов (коботов), компания Universal Robots, сообщила о рекордной годовой выручке $311 млн, что на 41% выше по сравнению с 2020 г. и на 23% — с допандемийным 2019 годом.

Президент компании Ким Поульсен (Kim Povlsen) сказал: «Этот год был чрезвычайно удачным для Universal Robots. Чтобы добиться подобного роста в такой компании, как наша, которая производит сложное оборудование, соответствующее высочайшим стандартам качества, потребовалась максимальная отдача от всех участников процесса. Наш производственный отдел в Дании побил внутренний рекорд, собрав в IV квартале 400 коботов всего за одну неделю. Непросто пришлось и специалистам по цепочкам поставок, которые обеспечивали бесперебойную работу предприятия несмотря на глобальные проблемы со снабжением».

Квартальная выручка также оказалась рекордной: она на 22% превысила показатель IV квартала прошлого года и на 28% — показатель 2019 г. «Наш рост был обусловлен рядом долговременных трендов, включая нехватку рабочей силы и растущее понимание того, как автоматизация способна повысить эффективность производства, — отметил Ким Поульсен. — К нам приходят новые заказчики, а те, которые уже используют коботов и видят результат, расширяют их применение».

Компания ожидает продолжения темпов роста в 2022 г. «Спрос на коллаборативных роботов растет, и вместе с ним растет и наша уникальная экосистема, — сказал Ким Поульсен. — Мы работаем более чем с 1 тыс. независимых компаний, включая поставщиков компонентов, узлов и приложений, сертифицированных интеграторов и дистрибьюторов; отличительная черта нашей растущей экосистемы — это коллаборативные инновации».