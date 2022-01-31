«Ростелеком» объявил о партнерстве со «Скайфолл лабс»

«Ростелеком» заключил сотрудничество с молодой российской компанией «Скайфолл лабс». В компетенции партнера – продвижение системы управления сервисами Enterprise Service Management Platform (ESMP). Решение обеспечивает сотрудникам быстрый и безопасный доступ к информационным ресурсам и ИТ-сервисам, повышает прозрачность процессов эксплуатации и развития информационных систем, оптимизирует их, работая по принципу единого окна для всех подразделений.

ESMP включает в себя несколько модулей: общий менеджер сервисов, аналитика метрик и дашбордов, клиентский портал, модуль создания цифровых помощников и лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений. В настоящее время в «Скайфолл лабс» сформировано отдельное направление, которое сможет стать центром компетенций по продуктам ESMP. На ресурсах партнера развернуты стенды, которые позволяют оперативно проводить демонстрацию для клиентов, а также используются при обучении сотрудников.

«Создавая решения корпоративного класса, всегда встаешь между выбором – где разрабатывать свой модуль, а где использовать уже существующие на рынке решения. Наш выбор – сотрудничество с проверенным и надежным партнёром, совместное формирование дорожной карты развития программных продуктов. Мы горды нашим партнерством с компанией «Ростелеком», являющейся лидером в области предоставления цифровых услуг и программных решений», – сказала генеральный директор «Скайфолл лабс» Мария Бартенева.

«ESMP – масштабная и комплексная система, призванная управлять сервисными подразделениями. Партнёры, в это же время, формируют собственный стек продуктов, направленных на реализацию специализированных функций управления наборами данных и активами. Таким образом, решения могут использоваться совместно, так как они направлены на схожую аудиторию – компании, заинтересованные в цифровой трансформации с использованием отечественных программных решений», – отметил директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелеком» Арсен Благов.