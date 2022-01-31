В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам

В Москве открылась современная ветеринарная клиника «Европейский ветеринарный центр EVC» с полным циклом диагностики, профилактики, лечения и реабилитации домашних животных. Центр создан в сотрудничестве с Российской кинологической федерацией (РКФ). Сегодня это клиника в Москве, где в одном месте доступен ряд диагностических исследований, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию, рентгенологические и ультразвуковые исследования. В частности, УЗИ сердца животным проводят с помощью новой ультразвуковой системы Philips EPIQ СVx, предназначенной специально для экспертной эхокардиографии. Центр EVC является референсным учреждением по сложным клиническим случаям и имеет сильный врачебный состав, многие специалисты центра прошли обучение и стажировки в Европе.

«Сегодня диагностика в ветеринарии выходит на новый уровень за счет внедрения и адаптации решений, созданных для медицины человека, – сказал Сергей Крутий, руководитель департамента «Ультразвуковые системы» Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. – Мы рады, что наши технологии помогают повышать качество жизни не только людей, но и их домашних любимцев. Стоит отметить, что экспертное ультразвуковое оборудование премиального класса пока редко встречается в российских ветеринарных клиниках. Европейский ветеринарный центр EVC является одним из тех передовых учреждений, где начали активно внедрять современные медицинские технологии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем инновации будут все чаще появляться в клиниках».

«Многие заслуженно воспринимают домашних любимцев как полноценных членов семьи, но не все понимают, что их организмы устроены так же сложно, как человеческие, и требуют такого же внимания и регулярного контроля. При этом постановка правильного диагноза животным осложняется тем, что они не могут пожаловаться и рассказать врачу о симптомах, – отметил Президент Европейского ветеринарного центра EVC Алексей Маловатский. – Именно поэтому так важно использовать для диагностики качественное и точное медицинское оборудование. Высокая квалификация специалистов нашего центра в сочетании с возможностями экспертной системы EPIQ CVx помогают своевременно выявлять на ранней стадии самые сложные патологии, подобрать и назначать правильное лечение нашим четвероногим пациентам».

Ультразвуковая система нового поколения Philips EPIQ CVx разработана специально для точной визуализации сердца и сосудов. Оценивать функцию сердечной мышцы до и после лечения помогает опция AutoStrain – новый и перспективный инструмент, позволяющий точно отслеживать состояние и эффективность лечения в динамике. AutoStrain LA, LV, RV позволяет рассчитывать показатели деформации сразу трех камер сердца: левого и правого желудочков, левого предсердия.

Согласно данным ультразвуковых исследований, проведенных на людях, благодаря функциям автоматического измерения органов система на 21% снижает вовлеченность врача в управление устройством. Таким образом, специалист больше времени уделяет диагностике и проводит ее на 8% быстрее.

Система EPIQ CVx оснащена широким спектром монокристаллических датчиков, в том числе специальными высокочастотными. Это дает возможность обследовать как больших, так и мелких домашних животных, а также быстро получать высококачественную визуализацию, что особенно важно для питомцев, которые не могут долго оставаться неподвижными. Наличие трансторакальных и специализированного чреспищеводного датчиков позволяет выполнять ультразвуковые исследования на еще более высоком уровне.