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Выручка Commvault составила $202,4 млн по итогам III квартала 2022 финансового года

Commvault объявила финансовые результаты третьего квартала 2022 финансового года, закончившегося 31 декабря 2021 г.

Общая выручка за Q3/FY22 составила $202,4 млн, превысив на 8% результаты аналогичного периода предыдущего финансового года. Общий регулярный доход составил $164,4 млн и на его долю приходится 81% всех доходов компании.

Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault к концу отчетного периода, составил $561,2 млн по состоянию на 31 декабря 2021 г., что на 11% больше ARR по состоянию 31 декабря 2020 г.

Доходы от продаж программного обеспечения и продуктов в третьем квартале увеличились на 11% по сравнению с прошлым финансовым годом до $98,6 млн. Рост доходов от продаж программного обеспечения и продуктов за год обеспечило увеличение на 24% доходов от контрактов категории “portfolio deal” (к ним относятся контракты на поставку программного обеспечения и продуктов на сумму до $0,1 млн).

Доля доходов от крупных контрактов (к ним относятся контракты на поставку программного обеспечения и продуктов на сумму свыше $0,1 млн) составляет 76% от всех доходов нашей компании от продаж программного обеспечения и продуктов за три месяца, закончившиеся 31 декабря 2021 г. По сравнению с предыдущим годом за три месяца, закончившиеся 31 декабря 2021 г., число заключенных крупных контрактов выросло на 20% до 225 сделок. Средний размер транзакций, связанных с крупными контрактами, составил примерно $332 тыс.

В третьем квартале прибыль от сервисов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $103,8 млн. Рост прибыли от сервисов был достигнут прежде всего за счет увеличения прибыли от использования программного обеспечения Metallic в качестве сервиса.

При расчете по GAAP прибыль от операций (EBIT) в Q3 составила $12,4 млн в то время, как год назад в Q3 она составила $2,7 млн. При расчете по Non-GAAP в этом квартале показатель EBIT была равен $43,1 млн, а год назад он составил $37,3 млн.

Суммарный денежный поток операций в третьем квартале 2022 финансового года составил $26,8 млн в то время, как в предыдущем квартале этого года он был равен $17 млн. Общая сумма наличностей и краткосрочных инвестиций составила $233,7 млн по состоянию на 31 декабря 2021 г., в то время как по состоянию на 31 марта 2021 г. она составляла $397,2.

В течение третьего квартала 2022 финансового года Commvault выкупила 1,3 млн своих собственных обыкновенных акций на общую сумму $85,3 млн по средней цене около $65,72 за акцию.

«Наша команда успешно работала по всем направлениям бизнеса, и мы снова закончили квартал с рекордными показателями, – сказал Санджай Мирчандани (Sanjay Mirchandani), президент и СЕО Commvault. – Все больше заказчиков выбирают Commvault, потому что мы предлагаем единую платформу как для программного обеспечения, так и решений SaaS, способную решить различные задачи управления данными. Это способствует нашему росту и ускоряет переход нашей компании на модель получения основной части регулярного дохода за счет облачных сервисов».

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